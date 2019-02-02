رغم الإغلاق الحكومي .. الاقتصاد الأمريكي يضيف 304 آلاف وظيفة في شهر

قفز نمو الوظائف في الولايات المتحدة في الشهر الماضي مع قيام أرباب الأعمال بتوظيف أكبر عدد من العاملين في 11 شهرا، بما يشير إلى قوة كامنة في الاقتصاد على الرغم من توقعات متشائمة جعلت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يتوخى الحذر بشأن مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام.

وبحسب "رويترز"، أظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل الأمريكية أمس أن نمو الوظائف لم يتأثر بشكل ملحوظ بالإغلاق الجزئي للحكومة الذي استمر 35 يوما. لكن أطول إغلاق في تاريخ الحكومة والذي انتهى قبل أسبوع دفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 4.0 في المائة ارتفاعا من 3.9 في المائة.

وذكرت وزارة العمل أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية قفز إلى 304 آلاف وظيفة الشهر الماضي وهي أكبر زيادة منذ شباط (فبراير) 2018.

لكن بيانات شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) جرت مراجعتها بالخفض لتظهر 70 ألف وظيفة أقل مقارنة بالتقديرات السابقة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا زيادة في الوظائف قدرها 165 ألف وظيفة في كانون الثاني (يناير).

وارتفع متوسط الأجر في الساعة ثلاثة سنتات أو 0.1 في المائة في كانون الثاني (يناير) بعد أن زاد 0.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) لتبلغ الزيادة السنوية في الأجور 3.2 في المائة.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن متوسط أجور العاملين بالاقتصاد الأكبر حول العالم ستشهد زيادة بنسبة 0.1 في المائة خلال كانون الثاني (يناير).

وبحسب البيانات، فإن متوسط عدد ساعات العمل لكل الموظفين في الولايات المتحدة استقر عند 34.5 ساعة أسبوعيا خلال كانون الأول (ديسمبر).

وارتفع عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على طلبات لإعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لأعلى مستوى في 16 شهرا.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت 253 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 26 كانون الثاني (يناير)، مقابل 200 طلب في الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.

ويعتبر هذا المستوى هو الأعلى لطلبات إعانة البطالة الجديدة منذ أيلول (سبتمبر) 2017.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية سترتفع عند مستوى 215 ألف طلب.

وتعرضت الولايات المتحدة إلى إغلاق جزئي لأعمال الحكومة وذلك في 22 كانون الأول (ديسمبر) وانتهى في الأسبوع الماضي ليكون الأطول في التاريخ الأمريكي، وتسبب ذلك في توقف أكثر من 800 ألف موظف عن العمل بسبب الإغلاق.

أما بالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة في الشهر الماضي فسجل ارتفاعا إلى 220.25 ألف بزيادة 5000 طلب.

وعلى مستوى طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة فهبطت بمقدار 69 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 19 كانون الثاني (يناير) عند 1.78 مليون طلب.