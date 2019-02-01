مسنون يابانيون يرتكبون جرائم للإقامة في السجون مجانا

في منزل مخصص للمسنين المفرج عنهم حديثا بعد فترة قضوها في السجن في مدينة هيروشيما، يتحدث توشيو تاكاتا البالغ من العمر 69 عاما، عن أنه خالف القانون؛ لأنه فقير. أراد مكانا يقيم فيه مجانا، حتى لو كان ذلك خلف القضبان.

يقول توشيو "وصلت سن التقاعد ونفدت نقودي، لذلك فكرت أن بإمكاني أن أعيش دون تكاليف لو دخلت السجن".

سرق توشيو دراجة هوائية، قادها إلى مركز للشرطة وقال للضابط: "انظر، لقد سرقت هذه".

ونجحت خطة توشيو، وهذه كانت الجنحة الأولى التي ارتكبها في الـ62 من عمره.

تتعامل السلطات في اليابان مع جنح السرقة بجدية، لذلك قضى توشيو سنة من عمره خلف القضبان، وذلك بحسب "بي بي سي".

لا يبدو توشيو الضئيل الحجم والضحوك مثل مجرم أو شخص يهدد النساء بسكين، لكن هذا ما فعله بعد أن قضى عقوبته الأولى.

سألته إن كان يحب المكوث في السجن، فأشار إلى مكسب آخر: تستمر الحكومة في دفع تقاعده أثناء وجوده في السجن.

يقول توشيو: "ليس الموضوع أنني أحب السجن، لكني أقيم فيه مجانا، وحين أخرج منه أكون قد ادخرت مبلغا من المال". ويمثل توشيو ظاهرة جديدة في مجتمع الجريمة الياباني.

ففي المجتمع الياباني الذي يُعرف عنه الالتزام بالقوانين، أخذ عدد الذين يخرقون القوانين فوق سن 65 يزداد.

ومثل توشيو، يعود كثيرون من مرتكبي الجرائم فوق سن الـ65 إلى ارتكابها ثانية، فأكثر من ثلث الـ2500 محكوم فوق سن 65 عاما خلال 2016 لديهم سوابق.

كيكو، وهذا ليس اسمها الحقيقي، هي مثال آخر. تبلغ 70 عاما، وهي ضئيلة الحجم وذات مظهر حسن، وتقول إن الفقر هو ما دفعها إلى ارتكاب جرائم.

"لم أنسجم مع زوجي، ولم يكن لدي مكان أذهب إليه، فلم يكن أمامي خيار سوى السرقة. حتى النساء اللواتي بلغن 85 ويواجهن صعوبة في الحركة بدأن في ارتكاب الجرائم؛ لأنهن لا يجدن الطعام لعدم توافر المال".

يقول مايكل نيومان، باحث في علم الديموغرافيا يعمل لدى مركز أبحاث في طوكيو، إن التقاعد الأساسي الذي تدفعه الدولة في اليابان لا يكفي للمعيشة.

وبعد حساب تكاليف الإيجار والغذاء والرعاية الصحية، توصل إلى أن المتقاعد سيضطر إلى الاستدانة إذا لم يتوافر له مصدر دخل آخر، حتى دون حساب تكاليف التدفئة والملابس.