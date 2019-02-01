"شتاء طنطورة".. 237 فارس يتنافسون على كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل

تستضيف محافظة العلا اليوم سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل ضمن فعاليات ملتقى الفرسان من خلال مهرجان شتاء طنطورة، والذي سيشهد مشاركة 237 من أفضل الفرسان العالم. والسباق ينظم بالشراكة بين الإتحاد السعودي للفروسية والهيئة الملكية لمحافظة العلا.

المنافسة التي تبلغ جوائزها بـ 15 مليون ريال (أكبر سباق للقدرة والتحمل من حيث القيمة في العالم) ستكون على مسافة 120 كيلومتر مقسمة على 4 أشواط وستستغرق 8 ساعات ويشارك فيها فرسان من 12 دولة.

وأوضح الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن الهيئة تحظى من خلال مهرجان شتاء طنطورة بمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لإبراز مكانة وتاريخ الجوهرة الأثرية، وإدراجها ضمن الوجهات العالمية الأكثر تألقاً للسياحة والأكثر جذباً للاستثمار وتوفير فرص العمل لشباب وشابات محافظة العلا.

وستُوزع جوائز كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل على المتسابقين وفقا للترتيب التالي: سيحصل صاحب المركز الأول على 900 ألف ريال سعودي وسيارة "رينج روفر"، وسيحصل كلا من صاحبي المركزين الثاني والثالث على 650 ألف ريال وسيارة "جاغوار" F-Pace، وسيحصل كلا من أصحاب المراكز الرابع إلى العاشر على 400 ألف ريال سعودي، وسيحصل كلا من أصحاب المراكز " 11 إلى 100 " على 100 ألف ريال سعودي.

وبهذه المناسبة قال فائد الفريق الفرنسي ستيفان شازل إن "الفرسان الفرنسيون يستحقون خوض هذه التجربة الرائعة في مدينة العلا. ونتمنى أن يكون ملتقى الفرسان حدثا سنويا".

وفي نفس السياق ذكر الحساب الرسمي لمهرجان شتاء طنطورة على تويتر أن الفارس نواف الشمري البالغ من العمر 15 عام سيكون أصغر المشاركين بصحبة حصانه "جبل علي" في ملتفى الفرسان.

وذكر الحساب أن نواف من فرسان الخرج وشارك في عدد من السبقاات التأهيلية المحلية والدولية من فئة النجمة الواحدة.

ومن جانب أخر، انطلقت أمس فعاليات مهرجان المناطيد التي تتيح للزوار اختيار رحلة التحليق الحر بالمنطاد، وتمكنوا كذلك من التجول الجوي فوق محافظة العلا لمسافة سبعة كيلومترات وعلى ارتفاع 200 متر.

ومنح "مهرجان المناطيد"، زواره فرصة مشاهدة عجائب العلا وكنوزها من السماء من منظور جديد، ضمن برامج وأنشطة وفعاليات "شتاء طنطورة " الثقافية والفنية والرياضية والطبيعية .

ويعد "مهرجان المناطيد " الذي يقام لأول مرة في العلا خلال الفترة م 1 إلى 9 شباط (فبراير) المقبل، فرصة لمشاهدة كنوز العلا الأثرية والبلدة القديمة وما حولها من معالم، من خلال المناطيد التي تتزين بها سماء المحافظة مُشكّلة لوحة فنية زاهية.

وعلى صعيد الحفلات الغنائية في مهرجان شتاء طنطورة احياء الفنان الأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي أمس أمسية غنائية على مسرح مرايا.

ومن خلال الحفل قدم بوتشيلي أفضل أغانية التي عرف بها منذ انطلاقته في بداية التسعينات الميلادية والتي تميزت بإحساسه المرهف، وعذوبة وانسيابية صوته التي عرف بها من خلال مشواره الفني.

يذكر أن اللجنة المنظمة لمهرجان شتاء طنطورة أعلنت تمديد فعاليات المهرجان حتى 23 شباط (فبراير) المقبل، لتشمل المزيد من الفعاليات الفنية والسياحية، حيث تم الإعلان عن حفل غنائي يجمع الفنانَيْن إلهام المدفعي وكاظم الساهر في 15 شباط (فبراير)، وحفل آخر للفنانَيْن راشد الماجد وماجد المهندس في 22 شباط (فبراير).