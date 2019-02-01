بيانات الوظائف الأمريكية تدعم الأسهم الأوروبية

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الجمعة بدعم من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة وتفاؤل جديد بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما غطى على أرباح ضعيفة للبنوك وبيانات متشائمة للاقتصاد الكلي في منطقة اليورو.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.3 بالمئة مع تسجيل معظم البورصات في أوروبا مكاسب محدودة. ومدد المؤشر القياسي اتجاهه الصعودي للعام الجديد إلى خامس أسبوع على التوالي.
وصعد مؤشر أسهم شركات صناعة السيارات واحدا بالمئة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
وكان القطاع المصرفي أكبر ضاغط على السوق مع هبوط أسهم البنوك في أرجاء منطقة اليورو وخصوصا في إيطاليا حيث هبط مؤشر القطاع 2.1 في المئة.
أسواق الأسهم- العالمية
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