تقدم "هائل" في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين

أعلنت الولايات المتحدة والصين أن مفاوضاتهما لتسوية النزاع التجاري بينهما أحرزت تقدما كبيرا مع اقتراب المهلة المحددة لانتهائها في مارس، لتجنب زيادة هائلة في الرسوم الجمركية يمكن أن تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي.

وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"التقدم الهائل" الذي تم تحقيقه ورحب بالرسالة "الرائعة" التي تلقاها من نظيره الصيني شي جينبينغ الذي أعرب عن أمله في تعزيز التعاون.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) الجمعة أن المفاوضين الصينيين والأميركيين أحرزوا "تقدما مهما" خلال يومين من المحادثات "الصريحة والدقيقة والمثمرة" في واشنطن.

ورغم اختتام الجولة الأخيرة من المحادثات بتصريحات إيجابية، شدد البيت الأبيض على أن مهلة الأول من آذار/مارس "القاسية" ما زالت قائمة لتجنب حصول تصعيد جديد في الحرب التجارية بين البلدين.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذا الاحتمال الذي قد يعني زيادة الرسوم الجمركية الأميركية بأكثر من ضعف على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، سيشكل ضربة موجعة للاقتصاد العالمي.

وفي رسالة من شي إلى ترامب قرأها الوفد الصيني، أكد الرئيس شي أن العلاقات بلغت مرحلة "حاسمة"، معربا عن أمله في "أن نواصل العمل معا مع المحافظة على الاحترام المتبادل".

من جهته، وصف ترامب العلاقات بين البلدين بأنها "جيدة للغاية".