تراجع أسهم أمازون وسط مخاوف بارتفاع التكاليف وغموض مستقبل أعمال الشركة بالهند

تراجع سهم شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية في ظل تراجع توقعات الشركة بالنسبة لحجم المبيعات في الربع الأول وتزايد المخاوف بشأن زيادة التكاليف وبطء نمو تجارة التجزئة وغموض مستقبل أعمال الشركة في الهند.

وذكرت أمازون أمس الخميس أن مبيعاتها خلال الربع الأول سوف تتراوح ما بين 56 و60 مليار دولار، فيما كانت توقعات المحللين الاقتصاديين تشير إلى تحقيق مبيعات تبلغ في المتوسط 61 مليار دولار.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بالرغم من أن مبيعات أمازون في الربع السنوي الأخير فاقت تقديرات المحللين، إلا أن نمو وحدة تجارة التجزئة بالشركة في أمريكا الشمالية تراجع بشكل حاد في موسم العطلات الرئيسي.

كما تواترت التقارير بشأن غموض مستقبل أعمال الشركة في الهند، وأدت هذه العوامل إلى تراجع سعر سهم أمازون بنسبة 8ر5 بالمئة خلال التعاملات.

وحاول المدير المالي للشركة براين أولسافسكي طمأنة المستثمرين بأن الشركة مازالت على المسار الصحيح، ولكنه لم يجد عبارات مشجعة بشأن النمو في الهند، قائلا إن الضوابط الجديدة للتجارة الإلكترونية هناك مازالت غير واضحة.

وكان جيف بيزوس الرئيس التنفيذي للشركة قد تعهد في وقت سابق بتخصيص خمسة مليارات دولار لمواكبة النمو في الهند، قائلا إن ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان هي أفضل جبهة لنمو أمازون على الساحة الدولية.