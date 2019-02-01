هولندا تحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء قيادة الدراجات الهوائية

تعتزم هولندا منع استخدام الهواتف المحمولة أثناء قيادة الدراجات الهوائية، حيث سيتم تغريم من يفعل ذلك 95 يورو (109 دولارات).

وقال وزير العدل فيرديناند جرابيرهاوس للإذاعة الهولندية اليوم الجمعة إن استخدام الهواتف المحمولة أثناء قيادة الدراجات أمر خطير، مضيفا "سنوضح الأمر للناس بأن هذه هي القاعدة السلوكية الجديدة في المرور وسيكون لدينا مراجعات صارمة".

ومن المقرر فرض الحظر في الأول من تموز/يوليو المقبل ويهدف إلى تقليص عدد حوادث الدراجات.

يذكر أنه في عام 2017، لقي 207 أشخاص على متن دراجات حتفهم. وتشير تقييمات الخبراء إلى أن استخدام الهواتف المحمولة هو السبب في واحدة من كل أربعة حوادث للدراجات.

وفي هولندا، يستخدم شخص واحد من كل أربعة أشخاص هواتفهم المحمولة أثناء قيادة الدراجات لإجراء مكالمات هاتفية والاستماع إلى الموسيقى أو قراءة نص.

وجدير بالذكر أن استخدام الهواتف المحمولة أثناء قيادة سيارة محظور منذ فترة طويلة. وإذا تم ضبط أحد يفعل ذلك، يتم تغريمته 240 يورو.