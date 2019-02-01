تراجع مبيعات شركات السيارات الكورية الخمس في يناير

تراجعت مبيعات السيارات من شركات صناعة السيارات الخمس في كوريا الجنوبية بنسبة 5.5 في المئة الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب ضعف الطلب الخارجي ، حسبما أظهرت بيانات هذه الشركات اليوم الجمعة.

وباعت شركات صناعة السيارات الخمس ،وهى هيونداي موتور ، وكيا موتورز كورب ، وجي إم كوريا ، ورينو سامسونج موتورز وسان سانج يونج موتور ، ما مجموعه 039. 586سيارة في كانون ثان/يناير ، بانخفاض عن 175. 620 وحدة تم بيعها قبل عام ، وفقا لبيانات المبيعات الصادرة عن هذه الشركات.

وتأثر الرقم الإجمالي للمبيعات بضعف الطلب في الأسواق الرئيسية ، مثل الصين والولايات المتحدة ، وهما أكبر سوقين للسيارات في العالم،بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وارتفعت المبيعات في السوق المحلي بنسبة 5. 4 في المئة لتصل إلى 464. 117 سيارة في الشهر الماضي من 452. 112 وحدة في العام الماضي. لكن المبيعات في الاسواق الخارجية تراجعت بنسبة 7. 7 بالمئة إلى 575. 468سيارة من 723. 507من خلال الفترة المشار إليها ، حسبما أظهرت البيانات. وانخفضت مبيعات هيونداي بنسبة 7. 7 في المئة إلى 313ر131 وحدة الشهر الماضي من 374. 339 وحدة في العام الماضي بسبب ضعف المبيعات في الولايات المتحدة والصين.