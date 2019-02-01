تراجع أرباح ميتسوبيشي اليابانية للسيارات خلال تسعة أشهر

أعلنت شركة ميتسوبيشي موتور اليابانية للسيارات تراجع أرباحها المنسوبة إلى أصحاب الشركة الأم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 31 كانون أول/ديسمبر الماضي إلى 69 مليار ين مقابل 70 مليار ين خلال نفس الفترة من العام السابق.

ولكن الأرباح التشغيلية للشركة ارتفعت إلى 85 مليار ين مقابل 64 مليار ين قبل عام.

وارتفعت صافي أرباح ميتسوبيشي موتور خلال التسعة أشهر المذكورة بنسبة سنوية تبلغ 18 بالمئة إلى 794. 1 تريليون ين.

وسجل حجم المبيعات على مستوى العالم خلال التسعة أشهر زيادة سنوية نسبتها 15 بالمئة بواقع 894 ألف سيارة.

وأكدت الشركة توقعاتها المالية لعام 2018، وذكرت أنها مازالت تتوقع أن تحقق صافي دخل منسوب إلى أصحاب الشركة الأم بقيمة 110 مليار ين، بناء على صافي مبيعات بقيمة 4ر2 تريليون ين.