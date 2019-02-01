نمو المعروض النقدي في مصر يتباطأ إلى 13.3% في ديسمبر

أظهرت بيانات من البنك المركزي اليوم الجمعة أن نمو المعروض النقدي (ن2) في مصر تباطأ في ديسمبر إلى معدل سنوي بلغ 13.3 بالمئة من 14.04 بالمئة في نوفمبر. وبلغ المعروض النقدي 3.63 تريليون جنيه مصري (205.90 مليار دولار) في نهاية ديسمبر كانون الأول.