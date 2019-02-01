تراجع صادرات كوريا الجنوبية باكثر من 5% في يناير

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8ر5% في يناير مقارنة بنفس الشهر العام الماضي ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الأداء الضعيف للرقائق والبضائع والبتروكيماوية،حسبما أظهرت بيانات حكومية اليوم.

وبلغت قيمة الشحنات الخارجية 3ر46 مليار دولار في يناير الماضي ، بانخفاض من 2ر49 مليار دولار تم تسجيلها قبل عام ، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وشهد الشهر الثاني على التوالي تسجيل انخفاض على أساس سنوي،بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ولم تسجل كوريا الجنوبية انخفاضا في الصادرات على أساس سنوي لمدة شهرين متتاليين منذ الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر من عام 2016.

وقالت الوزارة إن الواردات انخفضت بنسبة 67ر1 في المئة خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 45 مليار دولار.

بلغ الفائض التجاري لكوريا الجنوبية 3ر1 مليار دولار في يناير، ليكون الشهر الـ 84 على التوالي الذي تجاوزت فيه صادرات البلاد الواردات.