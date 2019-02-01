"دويتشه بنك" يسجل أرباحا بقيمة 1.3 مليار يورو

أعلن مصرف "دويتشه بنك" الألماني اليوم تسجيل أرباح بقيمة 1.3 مليار يورو قبل احتساب الضرائب خلال عام 2018، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها أكبر بنك في ألمانيا أرباحا منذ عام 2014.

ووصلت صافي ارباح البنك إلى 341 مليون يورو.

وصرح الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك كريستيان سيفينج قائلا إن "عودتنا إلى الربحية يظهر أن البنك يسير في الاتجاه الصحيح"، مضيفا أن "الأولوية لدينا في الوقت الراهن هي أن نتخذ الخطوة التالية، ونحن نهدف في 2019 ليس فقط إلى توفير النفقات، بل أيضا القيام باستثمارات تتركز على النمو".

وألحقت الأزمة المالية التي وقعت قبل عشر سنوات أضرارا كبيرة بالبنك الذي يكافح منذ ذلك الحين لتحقيق أرباح، في ظل الإجراءات الجديدة التي فرضت عليه بعد حدوث الأزمة لضمان السلامة المالية.

وتولي سيفينج منصب الرئيس التنفيذي للبنك في أبريل الماضي، وأوكلت له مهمة إعادة البنك إلى تحقيق أرباح بعد سنوات من تكبد الخسائر.