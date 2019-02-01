إصدار 251 ألف تأشيرة عمل في 3 أشهر .. 62 % منها للعمالة المنزلية

وصل عدد تأشيرات العمالة الصادرة خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 251381 تأشيرة، حيث استحوذت العمالة المنزلية على نحو 62.3 في المائة منها.

ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - اطلعت "الاقتصادية" عليها -، فإن عدد تأشيرات العمالة المنزلية بلغ نحو 156558 تأشيرة، منها 81306 تأشيرات للنساء بنسبة 52 في المائة، و75252 تأشيرة للرجال بنسبة 48 في المائة.

ويقدر عدد التأشيرات التي استخرجت للقطاع الخاص نحو 87502 تأشيرة، شكلت 35 في المائة من إجمالي التأشيرات المستخرجة خلال الربع الثالث من عام 2018.

فيما بلغ عدد التأشيرات الصادرة للجهات الحكومية نحو 7258 تأشيرة عمل، منها 3143 تأشيرة للإناث.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية لصاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل بدفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سببا في حدوثها.