27 مليار ريال قيمة واردات السعودية من الحديد والصلب العام الماضي

بلغ إجمالي واردات السعودية من الحديد والصلب خلال العام الماضي، نحو 7.78 مليون طن بقيمة تتجاوز 27 مليار ريال.

وتراجعت الكميات الواردة من الحديد والصلب خلال العام الماضي بنحو 4.65 في المائة، مقارنة بـ 8.16 مليون طن خلال 2017.

في حين ارتفعت قيمة واردات الحديد والصلب خلال 2018، بنحو 3.8 في المائة، مقارنة بـ 26 مليار ريال في 2017.

وقال لـ"الاقتصادية" عيسى العيسى المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك، إن أهم الدول التي تم الاستيراد منها "الصين، الإمارات، اليابان، الهند، كوريا الجنوبية، عمان، إيطاليا، أمريكا، ألمانيا، البحرين، مصر، تركيا، إسبانيا، تايوان، أوكرانيا، المملكة المتحدة، سنغافورة، التشيك، النمسا، وفرنسا".

وتعد صناعة الحديد والصلب في السعودية مهمة باعتبارها صناعة وطنية استراتيجية تسهم بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية السعودية ويعول عليها لعب دور أساسي في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ومع الطفرة الاقتصادية، التي تمر بها المملكة يساعد ذلك على مواصلة النمو المزدهر، حيث إن المشاريع، التي تشكل جزءا من رؤية المملكة 2030 مثل "نيوم"، و"مدينة القدية الترفيهية"، و"مشروع البحر الأحمر"، ومشاريع تطوير قطاع الإسكان تعد بزيادة كبيرة في استهلاك منتجات الحديد والصلب في المنطقة.

وتستهلك السعودية نحو 13.5 مليون طن سنويا من الحديد والصلب، إلا أن الاستهلاك انخفض إلى قرابة 11.5 مليون طن في السنوات الأخيرة.