رغم تراجعه نقطتين .. "إم تي 30" يتفوق على أداء "تاسي" في أول تداول رسمي

تراجع مؤشر "إم إس سي آي تداول 30" بنحو نقطتين بنسبة 0.20 في المائة ليغلق عند 1258 نقطة، وجاء أداؤه أفضل من مؤشر "تاسي" المتراجع بنسبة أكبر بلغت 0.28 في المائة.

ومؤشر أم تي 30 هو مؤشر متداول طورته "تداول" بصورة مشتركة مع شركة "إم إس سي آي" ليكون الأساس لتطوير منتجات مالية متنوعة مثل المشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة. ويعكس هذا المؤشر أداء نحو 30 شركة مدرجة تعد أكبرها حجما من حيث القيمة السوقية وأكثرها تداولا في سوق الأسهم السعودية. وستطرح "تداول" المشتقات المالية المتداولة خلال النصف الأول من عام 2019، أما أول منتج مالي فسيكون عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية الذي يرتكز على مؤشر "إم إس سي آي تداول 30".

وسيرتكز مؤشر إم تي 30 على مؤشر"إم إس سي آي" الأوسع للسعودية للأسواق المالية (آي إم آي) (المؤشر الأساس). ويغطي هذا المؤشر نحو 91 في المائة من القيم السوقية المعدلة للأسهم الحرة في السوق المالية السعودية.

وحتى تكون الشركة مؤهلة لدخول مؤشر إم تي 30، يجب أن تطبق معايير إضافية للسيولة وقابلية الاستثمار مثل معدل تكرار التداول وعدد أيام تداول الأسهم خلال فترة معينة مقسومة على العدد الإجمالي لأيام التداول في السوق المالية خلال الفترة ذاتها ونسبة القيمة المتداولة، والقيمة المتداولة السنوية للأسهم بالنسبة للقيم السوقية المعدلة للأسهم الحرة، إضافة إلى حدود ملكية الأجانب.

ومن المنتظر أن تنضم السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة "إم إس سي آي" و"فوتسي راسل" في وقت لاحق هذا العام، حيث من المتوقع أن يدر ذلك على السعودية 15 مليار دولار من الصناديق الخاملة التي تتبع حركة المؤشرات، إضافة إلى مليارات أخرى من الصناديق النشطة، بصرف النظر عن انخفاض أسعار النفط، وفقا لـ "رويترز".