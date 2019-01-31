"هدف" يطلق المرصد الوطني للعمل لتحفيز التوطين وتنظيم السوق

دشن المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم والمهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعبدالله الملفي نائب وزير الخدمة المدنية والدكتور عبدالله أبوثنين نائب وزير العمل والتنمية والاجتماعية للعمل والدكتور محمد السديري مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مقر الصندوق بالرياض اليوم بوابة المرصد الوطني للعمل NLO.sa ومؤشرات سوق العمل السعودي، بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن الصندوق يعمل وفق شراكة استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتمكين أبناء الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل من خلال برامج ومبادرات تأهيلية وتدريبية وتوظيفية وسط بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة. وقال الدكتور السديري في الكلمة التي ألقاها بحضور عدد من قيادات الوزارة و "هدف" وممثلي الجهات الحكومية وأعضاء شورى ومختصين ومهتمين اقتصاديين إن بوابة المرصد الوطني للعمل NLO.sa ستسهم "بمشيئة الله" في دعم التحول الاستراتيجي من خلال توفير البيانات والمعلومات حول المواضيع الرئيسية والمستقبلية لسوق العمل في السعودية.

وأضاف "لقد تجسدت الأهداف الاستراتيجية للمرصد الوطني للعمل في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل وإدارة ونشر المعرفة". وتابع مدير عام الصندوق "إن لشركاء منظومة العمل والتنمية الاجتماعية من الجهات الحكومية ذات العلاقة دورا بارزا في اطلاق مشروع بوابة المرصد الوطني للعمل والتي ستنعكس بعد توفيق الله على واقع سوق العمل من خلال رفع مستوى موثوقية البيانات المبنية على البراهين ما ينعكس على اتخاذ القرارات الملائمة والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل بما يخدم وطننا وأبنائه الأوفياء". وواصل حديثه قائلا "لقد عملنا في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) على تطوير المرصد الوطني للعمل بالأجهزة والبرمجيات اللازمة، واستكمال البنية التحتية وكذلك تفعيل اتفاقيات وتبادل البيانات مع شركائنا في الجهات المتعاونة لجمع البيانات".

ولفت الدكتور السديري إلى أن أبرز المنتجات الحالية والمستقبلية للمرصد الوطني للعمل تتمثل في بناء مؤشرات سوق العمل السعودي وتعريفها وصياغة معادلاتها والتي تهتم بمؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية من القطاع الخاص ومؤشرات الحراك والاستقرار الوظيفي ومؤشرات توظيف الخريجين ومؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج (نطاقات) كما يعمل المرصد الوطني للعمل على برنامج بحثي مع كلية كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفرد بهدف تعزيز العمل البحثي التطبيقي في بناء برامج وسياسات سوق العمل القائمة على البراهين وتحديد آليات التدخل المناسبة لتطويرها.

وقدم مدير عام "هدف" شكره للهيئة العامة للإحصاء وللجنة التنفيذية في المرصد الوطني للعمل، ولجميع العاملين في قطاع المرصد، والجهات المتعاونة الشريكة على إنجاز هذا المشروع الوطني الذي يشرف عليه الصندوق. متطلعا أن تحقق البوابة الهدف المنشود من إنشائها بما يتماشى مع برنامج التحول الوطني أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 لخدمة الوطن وأبنائه. وتأتي بوابة المرصد الوطني للعمل ضمن مبادرات تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين والتي أعلنا عنها قبل أشهر قليلة كما تعتبر أحد أهم المبادرات الوطنية التي ستسهم في تحسين وتطوير السوق ودعم صناع القرار.

وتتصف مؤشرات بوابة سوق العمل بالموثوقية إذ سيكون لها دور فاعل في دعم اتخاذ القرارات السليمة المبنية على البيانات والتقارير الدقيقة للبرامج التي تعمل عليها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة والمختصين وتخدم مختلف القطاعات مما يرفع من جودة المخرجات. وتهدف البوابة إلى تشخيص ودراسة تحديات سوق العمل، بما يدعم تنظيم وتطوير السوق ورفع كفاءته وأدائه. سعيا لتحفيز نمو قطاع الأعمال ورفع معدلات توظيف القوى الوطنية وإتاحة فرص العمل المناسبة لأبناء وبنات الوطن. وحرصت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي على أن تكون البوابة مرجعا لمتخذي القرارات المتعلقة بواقع سوق العمل.

ونحو أداء وآلية عمل البوابة فإنها ترتكز على إجراء الدارسات المسحية لمعرفة المهن الأعلى طلبا واحتياجات سوق العمل بالإضافة إلى التخصصات والقدرات والكفاءات المهارات المطلوبة من خلال عقد شراكات بحثية مع منظمات دولية كإنسياد والبنك الدولي وكذلك عقد شراكات مع جهات بحثية متخصصة كالمراكز البحثية في الجامعات كجامعة هارفارد ومعهد الملك عبدالله بجامعة الملك سعود. وتخدم بوابة المرصد الوطني للعمل NLO.sa ومؤشرات سوق العمل السعودي الجهات الحكومية والجهات الدولية والقطاع الخاص والباحثين والباحثات عن عمل والباحثين والأكاديميين. وتدعم مخرجات البوابة برامج التدريب والتأهيل وكذلك برامج التوظيف إضافة إلى رفع جودة مؤشرات القياس والأداء لمختلف برامج منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الخاصة بسوق العمل. عقب ذلك شاهد الحضور فيلما تعريفيا حول المرصد الوطني للعمل ثم قدمت مدير إدارة تبادل المعرفة في قطاع المرصد سحر الغرابي عرضا حول البوابة وما تحتويه من خصائص ومؤشرات وتقارير تتعلق بسوق العمل.