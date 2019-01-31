ضمن مبادرة «الحزام والطريق» .. استثمارات صينية بـ 20 مليار دولار في 57 دولة



استثمرت الصين 20.17 مليار دولار في 57 دولة واقعة على طول "الحزام والطريق" خلال عام 2017، بزيادة قدرها 31.5 في المائة، على أساس سنوي، وهو ما شكل 12.7 في المائة من إجمالي الاستثمار الصيني في الخارج.

وبحسب "الألمانية"، فإن مبادرة "الحزام والطريق" تهدف إلى بناء شبكة من التجارة والبنية التحتية تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا، على طول مسارات طريق الحرير التجاري القديم.

وأفادت وزارة التجارة الصينية، أن التقرير الصادر تحت عنوان "تنمية الاستثمار الصيني في الخارج لعام 2018" ذكر أن الإمارات أصبحت إحدى أكثر الدول الجاذبة للاستثمار الصيني بين الدول الواقعة على طول "الحزام والطريق"، إذ بلغ حجم الاستثمار الصيني القائم في دولة الإمارات 5.37 مليار دولار بنهاية عام 2017.

وتوقع التقرير أن تحافظ الصين على نمو سريع في حجم استثمارها في الدول الواقعة ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، كما ستشهد تنوعا في مجالات التعاون.

وتعتزم بكين زيادة حجم الاستثمار في قطاعات التأجير والخدمات التجارية والمالية والبيع بالجملة والتجزئة ونقل المعلومات وخدمات البرامج، إضافة إلى قطاعات التعاون التقليدية مثل الطاقة والكهرباء والمواصلات والنفط والكيماويات النفطية والبناء.

إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أمس أن نشاط قطاع الصناعة الصيني تحسن بصورة طفيفة خلال الشهر الجاري.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني أن مؤشر مديري المشتريات سجل 49.5 نقطة مقارنة بـ 49.4 في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وتراجع المؤشر لأقل من 50 نقطة الشهر الماضي، لأول مرة منذ عامين، ويعني تسجيل المؤشر أقل من 50 نقطة انكماش القطاع الصناعي.

ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.6 في المائة على أساس سنوي في 2018، ليتجاوز الهدف الرسمي 6.5 في المائة، لكن النسبة أقل من 6.8 في المائة التي حققها في 2017.

وحقق الاقتصاد الصيني نسبة نمو بلغت 6.4 في المائة في الربع الرابع من 2018، بانخفاض عن 6.5 في المائة في الربع الثالث من العام نفسه.

وقال تشانج يان شنج، المختص في مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية، "إنه رغم النمو بوتيرة متباطئة نسبيا، فإن اقتصاد الصين شهد تحولا بارزا في زخم النمو والهيكل الاقتصادي ونمط التنمية".

ودعا شنج، إلى مزيد من الاهتمام بالصورة الأوسع وراء بطء وتيرة النمو الاقتصادي مثل الهيكل الاقتصادي الديناميكي والمميزات الخاصة بسلسلة صناعة كاملة والمرونة الكافية للطلب المحلي "بفضل 40 عاما من الإصلاح والانفتاح".

ومثل الإنفاق الصيني على البحث والتطوير 2.15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، بينما شهدت البلاد أكبر عدد من طلبات تسجيل براءات الاختراع وإصدارها العام الماضي.

وأشار شنج، إلى أن "ميزة مؤشرات الابتكار ستتحول من الكم إلى النوع بعد سنوات من التنمية"، مضيفا أن" الصين ستقدم بيئة سوق أفضل للمستثمرين الدوليين في 2019، عبر التحول إلى مرحلة الانفتاح التي تضمن تدفق البضائع والسلع الأجنبية إلى البلاد".