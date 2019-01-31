الاقتصاد السعودي ينمو 2.21 % خلال 2018

نما الناتج المحلي الاجمالي السعودي بالأسعار الثابتة (الاقتصاد السعودي) بنسبة 2.21 في المائة في عام 2018، فيما كان إنكمش بنسبة 0.74 في المائة 2017.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، يعد نمو الاقتصاد السعودي خلال 2018 هو الأفضل خلال ثلاث سنوات، حيث كان قد نما بنسبة 1.67 في المائة خللا عام 2016.

وبلغ الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة خلال 2018 نحو 2.63 تريليون ريال، مقابل 2.57 تريليون ريال في عام 2017.

ونما القطاع النفطي بنسبة 2.85 في المائة في 2018، مقابل إنكماش نسبته 3.09 في المائة في 2017.

وارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 2.05 في المائة، مقابل 1.26 في المائة في 2017.

وعن مكونات القطاع غير النفطي، فارتفع القطاع الخاص بنسبة 1.74 في المائة خلال 2018، مقابل نمو 1.5 في المائة في 2017، فيما نما القطاع الحكومي بنسبة 2.79 في المائة، مقابل نمو 0.71 في المائة.

وساهم القطاع النفطي بـ43.22 في المائة من الناتج المحلي في 2018، مقابل 42.95 في المائة خلال 2017.

بينما ساهم القطاع غير النفطي بنسبة 56.23 في المائة، مقابل 56.32 في المائة.

وتوزعت مساهمة القطاع غير النفطي خلال 2018 بين 39.34 في المائة للقطاع الخاص، و16.89 في المائة للقطاع الحكومي، مقابل 39.52 في المائة، و16.8 في المائة على التوالي خلال عام 2017.

*وحدة التقارير الاقتصادية