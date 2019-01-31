نيكي ينتعش مع انحسار المخاوف بفعل تحول في سياسة المركزي الأمريكي

انتعش المؤشر نيكي الياباني اليوم، في الوقت الذي تعهد فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتحلي بالصبر بشأن رفع أسعار الفائدة، مما ساهم في تهدئة المخاوف من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي المتباطئ.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1.1 بالمئة إلى 20773.49 نقطة بعد أن بلغ 20869.42 نقطة في التعاملات الصباحية وهو أعلى مستوياته منذ 21 يناير.

وعلى مدى الشهر، ربح المؤشر القياسي 3.8 بالمئة بعد أن انخفض 10.5 بالمئة في الشهر السابق.

وارتفع المؤشر توبكس 1.1 بالمئة ليغلق عند 1567.49 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ منتصف ديسمبر.

وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء إلى أن مسعاه لتشديد السياسة النقدية المستمر منذ ثلاث سنوات ربما بلغ نهايته في ظل قتامة مفاجئة لآفاق الاقتصاد الأمريكي بسبب المخاطر العالمية والأزمة التي تشهدها مفاوضات التجارة والميزانية الحكومية في الولايات المتحدة.

وقال محللون إن المستثمرين اليابانيين رحبوا بالموقف الأكثر حذرا للمركزي الأمريكي، لكنهم أشاروا إلى أن ذلك سيضعف الدولار ويعزز الين مما يشكل خطرا على أسهم شركات التصدير.

وانخفض الدولار 0.3 بالمئة إلى 108.78 ين.

وقفزت أسهم أدفانتست كورب المصنعة لمعدات الرقائق 7.9 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية.

كما ارتفعت أسهم تي.دي.كيه كورب 8.1 بالمئة مع خفضها لتوقعات أرباح التشغيل السنوية إلى 110 مليارات ين بما يتماشى مع تقديرات السوق.

لكن سهم سكرين هولدنجز هوى عشرة بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لصافي الربح بشدة إلى 17 مليار ين من 30.5 مليار ين في السنة المنتهية في مارس آذار.

وانخفض سهم داينبون سوميتومو للأدوية مجددا بنسبة 17 بالمئة، ليواصل التراجع بعد أن هوى 19 بالمئة أمس الأربعاء بفعل خيبة الأمل إزاء تجربة سريرية مشتركة لعقار مع سان بايو لم تُكلل بالنجاح. وتصدر السهم قائمة الأسهم الهابطة بالنسبة المئوية في السوق.

وهبط سهم سان بايو، المدرج في سوق الشركات الناشئة بطوكيو، 17 بالمئة بعد أن تراجع 26 بالمئة أمس الأربعاء.