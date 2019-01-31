تحسن أداء القطاع الصناعي في الصين خلال شهر يناير

أظهرت بيانات رسمية تم نشرها اليوم أن نشاط قطاع الصناعة الصيني تحسن بصورة طفيفة خلال شهر يناير الجاري.

وقد أعلن مكتب الإحصاءات الوطني أن مؤشر مديري المشتريات سجل 49.5 نقطة في يناير الجاري مقارنة بـ 49.4 في ديسمبر الماضي.

وقد تراجع المؤشر لأقل من 50 نقطة الشهر الماضي، لأول مرة منذ عامين. ويشار إلى أن تسجيل المؤشر لأقل من 50 نقطة يعني انكماش القطاع الصناعي.

وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد نما بنسبة 6.6% عام 2018، فيما تعد أبطأ وتيرة منذ ثلاثة عقود. وتراجع النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع ليسجل 6.4%.