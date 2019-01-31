تراجع الانتاج الصناعي الياباني بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 0.1% خلال شهر ديسمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي.

وكان المحللون الذين استطلعت أراءهم صحيفة نيكي اليابانية قد توقعوا انخفاض الانتاج الصناعي بنسبة 0.4%. و أعقب ذلك انخفاضه بنسبة 1% في نوفمبر الماضي.

وتوقع أصحاب المصانع تراجع الإنتاج بنسبة 0.1% خلال يناير الجاري، على أن يعود للنمو بنسبة 2.6% في فبراير المقبل.

وارتفع مؤشر الشحنات الصناعية بنسبة 0.3% ليسجل 103.6 نقطة الشهر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، كما ارتفع مؤشر المخزون الصناعي بنسبة 1% ليسجل 102.4 نقطة.

ويذكر أن الاقتصاد الياباني انكمش بنسبة 2.5% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين لأول مرة منذ ربعين، وذلك في ظل ضعف الاستهلاك الخاص وتراجع الاستثمارات.