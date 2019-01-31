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عمومية "عذيب للإتصالات" ترفض الموافقة على عرض هيئة الاتصالات بخصوص مخرجات مشروع إعادة توزيع الترددات

«الاقتصادية» من الرياض

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء 24-05-1440هـ الموافق 30-01-2019م بفندق التنفيذيين، شارع العليا العام، بمدينة الرياض، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني- بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول- بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ما يمثل 40.88% من إجمالي أسهم الشركة.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية    كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- عدم الموافقة على عرض هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الشركة بخصوص مخرجات مشروع إعادة توزيع الترددات.

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- الأستاذ / حسام الدين بن هاشم صدقة (رئيس مجلس الإدارة).
2- الأستاذ / سعد بن عمر البيز (عضو وأمين سرمجلس الإدارة).
3- الأستاذ/ جافيد عبدالرحمن أختر (عضو مجلس الإدارة).

وقد أعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- الأستاذ/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع.
2- الأستاذ/ أحمد بن علي الدخيل.
3- الأستاذ/ ايهاب أنور حناوي.
4- الأستاذ/ رائد عبدالله فخري.

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