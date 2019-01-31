اليوم.. الملتقى السعودي - الإماراتي يناقش تطوير شراكات تجارية واستثمارية بين البلدين

أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، وجود توجهات جادة للتركيز خلال الفترة المقبلة على القطاعات ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي بين السعودية والإمارات، وبخاصة تلك المرتبطة بـ"رؤية المملكة 2030" و"رؤية الإمارات 2030".

وأوضح أن الاستثمارات بين البلدين كانت تتركز في السابق على التجارة والعقار والصناعة والسياحة والصحة والتشييد والبناء والصناعات الغذائية والدوائية والخدمات المالية.

وأعرب رئيس مجلس الغرف السعودية عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الاقتصادية السعودية - الإماراتية في ظل الاهتمام الواضح الذي تحظى به من القيادة السياسية في البلدين، داعيا قطاعي الأعمال السعودي والإماراتي إلى استثمار هذه الإرادة والدعم لتطوير شراكات تجارية واستثمارية فاعلة يعود نفعها على شعبي البلدين.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العاصمة الرياض اليوم انعقاد الملتقى الاقتصادي السعودي - الإماراتي بتنظيم مشترك بين مجلس الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بحضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والمهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، وبمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال السعوديين والإماراتيين.

وقال العبيدي، إن الملتقى يعد الثاني في سياق سلسلة الملتقيات الاقتصادية المشتركة بين البلدين حيث جرى عقد الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2017، تحت شعار "معا_أبدا" بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين وقطاعي الأعمال في البلدين، وكان من بين توصياته أن ينعقد الملتقى كل عامين بما يسهم في تحقيق أهدافه لتنمية علاقات التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال في كلا البلدين والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتذليل التحديات التي قد تحد من تنمية التبادل التجاري والاستثماري السعودي الإماراتي. وأضاف أن هذه الملتقيات الاقتصادية السعودية - الإماراتية تعد أحد مخرجات "خلوة العزم" بين المملكة والإمارات، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة، تسهم في تعزيز تنويع مصادر الدخل، واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية بين البلدين.

وعزا التطور المطرد في العلاقات التجارية بين البلدين إلى منظومة الدعم الكبيرة التي تحظى بها هذه العلاقة من خلال مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي ومخرجاته من "خلوات العزم"، حيث يضطلع المجلس بدور واضح ومشروعات في الجانب الاقتصادي تشمل التعاون في مجالات السياحة، والأمن الغذائي، والصحة، والإنتاج الزراعي والحيواني، والمياه، والطاقة المتجددة، والتعليم والابتكار وغيرها.

هذا إضافة لجاذبية البيئة الاستثمارية في كلا البلدين وملائمتها، إلى جانب ما تحظى به الصناعات والمنتجات السعودية من قبول كبير في السوق الإماراتي وثقة المستهلكين هناك، وعلى رأسها الصناعات البتروكيماوية والصناعات الغذائية ومواد التشييد والبناء والمواد الطبية والتمور السعودية وغيرها من المنتجات.

ويحظى المشاركون في الملتقى بالاطلاع على مشروعات رائدة في الاستثمار وصناعة الفرص الاقتصادية المستقبلية بشقيها الإنتاجي والخدمي، من خلال دعم وتفعيل الشراكة الاقتصادية السعودية - الإماراتية.

وستشمل أجندة الملتقى عقد جلستين، يترأس الأولى نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبدالله سلطان العويس، وتتناول محاور الجلسة المشروعات والفرص الاستثمارية في المدن الإماراتية.

أما الجلسة الثانية يترأسها نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير بن سعد ويتناول المتحدثان فيها مستقبل الشراكة السعودية - الإماراتية، ودور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات، ومشروعات "رؤية المملكة 2030"، ومشروع القدية ونيوم ومشروع البحر الأحمر، ومشاريع هيئة المدن الاقتصادية والمركز الوطني للتخصيص و(استثمر في السعودية) للهيئة العامة للاستثمار.

وتختتم جلستا الملتقى باجتماعات ثنائية سعودية - إماراتية تناقش الاستثمار في مختلف القطاعات منها التجارة والصناعة، والتكنولوجيا والاستشارات والإعلام، والصرافة، والخدمات المالية، والأمن الغذائي، وقطاع الطاقة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات خلال عام 2017، بلغ 90.2 مليار ريال، مقابل 73.7 مليار ريال في عام 2016، بزيادة 16.4 مليار ريال، وهي أعلى قيمة لحجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الأخيرة.