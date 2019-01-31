وزير «الاقتصاد»: نتائج وبيانات التعداد في 2020 حجر الزاوية لكافة المشاريع

قال محمد التويجري وزير التخطيط والاقتصاد، إن تعداد السكان والمساكن والمنشآت في السعودية، سيبدأ في 17 آذار (مارس) من عام 2020، لافتا إلى أن هذا التاريخ هو المعتمد للإسناد الزمني لجميع أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته، لتكون البيانات حجر الزاوية لجميع المشاريع التنموية للسنوات العشر التي تلي التعداد.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في حفل تدشين هوية تعداد 2020 في الرياض أمس، أنه من خلال نتائج التعداد سيتم توفير متطلبات الدولة من البيانات الأساسية للسكان والمساكن والمنشآت التي تتطلبها خطط التنمية واحتياجات المخططين والباحثين وتوفير إطار حديث لجميع الأبحاث الإحصائية المتخصصة، وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية.

من جانبه، تناول فهد التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء أهمية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، كما استعرض الجهود التي تمت خلال المراحل السابقة من استعدادات الهيئة لهذا التعداد، وما سيتم اتخاذه من أعمال خلال المرحلة المقبلة من إجراء التعداد.

هذا وفي إطار استعداداتها للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 أقامت الهيئة العامة للإحصاء أمس، فعالية تحت عنوان (ملتقى التعداد) للتعريف بالتعداد وأهدافه وتدشين هويته؛ وذلك لرفع الوعي المجتمعي بأهميته وما سيترتب عليه من نتائج، وحضر الملتقى جمع من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص والجهات الأخرى، ولفيف من الإعلاميين والصحافيين وعدد من قيادات الهيئة ورجالات القطاع الإحصائي في المملكة.

وقد اشتمل الملتقى على مجموعة من ورش العمل، من بينها: ورشتا الخصائص السكنية والسكانية في استمارة التعداد العام للسكان والمساكن، وورشة الخصائص الأساسية للمنشآت في استمارة تعداد المنشآت، وورشة عمل تقنية المعلومات، التي تناولت الجوانب التقنية لمشروع التعداد، إضافة إلى ورشة الإعلام والوعي الإحصائي التي تناولت دور التوعية الإعلامية في مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020.

وسيوفر تعداد 2020 قاعدة عريضة من البيانات يتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، إضافة إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

يشار إلى أن المملكة قد نفذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394 (1974)، وكان التعداد الثاني في عام 1413 (1992)، ثم أجرِي التعداد الثالث في عام 1425 (2004)، ويعد تعداد 1431 (2010) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء، وقد بلغ إجمالي عدد السكان (27136977) نسمة.

يذكر أن السنوات العشر التي ستلي التعداد تعد أهم عشر سنوات في تاريخ السعودية، حيث فيها تتشكل معالم "رؤية المملكة 2030" الطموحة وفيها تعالج التحديات التي تواجه تحقيق هذه "الرؤية". ومن خلال نتائج التعداد يتم توفير متطلبات الدولة من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية، واحتياجات المخططين والباحثين، وتوفير إطار حديث لجميع الأبحاث الإحصائية المتخصصة، وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية، وتوفير البيانات والمؤشرات السكانية دوريا لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.