«التجارة»: 117 رخصة لتصدير الحديد والأسمنت .. بينها 5 في يناير

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار 117 رخصة لتصدير الحديد والأسمنت، منذ إقرار ضوابط تصدير الحديد والأسمنت من لجنة التموين الوزارية.

وأكد لـ "الاقتصادية" عبدالرحمن الحسين؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن عدد تراخيص الحديد التي أصدرتها الوزارة بلغ حتى الآن 76 رخصة، فيما وصل عدد رخص الأسمنت إلى 41 رخصة وما زال هناك ستة طلبات تحت الدراسة.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت خمس رخص خلال يناير الجاري، للتصدير خارج المملكة، حيث بلغ عدد الرخص بنهاية العام الماضي 112 رخصة.

ويعد ارتفاع عدد الرخص الصادرة مؤشرا على نمو طلبات تصدير الحديد والأسمنت، ومن ثم زيادة عدد الشركات الراغبة في الحصول على رخص للتصدير إلى خارج المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن إصدار التراخيص جاء بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقا للضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة. وبدأت شركات الأسمنت السعودي في استعادة حصتها في السوق البحرينية مع تصدير نحو 50 ألف طن شهريا، وذلك منذ فتح باب التصدير في منتصف آذار (مارس) الماضي.