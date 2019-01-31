أكد طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أنه لا صحة للأنباء والتوقعات المتداولة عن وجود اندماجات جديدة محتملة بين المصارف السعودية، باستثناء ما تم الإعلان عنه في وقت سابق، وتحديدا فيما يخص اتفاقية الاندماج بين بنك ساب والبنك الأول، واتفاقية التفاهم للبدء بدراسة إمكانية الاندماج بين الأهلي التجاري وبنك الرياض، التي ما زالت في مراحلها الأولية ودون أن تكون ملزمة.
ونفى حافظ ما تردد في الآونة الأخيرة من تكهنات حيال وجود توجه لاندماجات مماثلة بين مصارف سعودية أخرى خارج نطاق ما تم الإعلان عنه رسميا وبأنها عارية عن الصحة تماما.
وشدد على أن البنوك السعودية تتمتع بالشفافية للكشف عن أية تطورات وتوجهات تخصها والإعلان عنها في حينه، داعيا إلى عدم الالتفات إلى التوقعات غير الموثوقة التي يتم تداولها عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وضرورة الاعتماد على مصادر المعلومات الرسمية.
- «التجارة»: 117 رخصة لتصدير الحديد والأسمنت .. بينها 5 في يناير
- «التوعية المصرفية»: لا اندماجات جديدة أخرى محتملة في القطاع
- «هيئة الاتصالات» تلزم الشركات بتطبيق فلترة ذكية للحد من الرسائل الاحتيالية
- «التعليم» تتعاقد مع 5 شركات متخصصة لتولي الحراسات والتشغيل في المدارس
- 96.5 مليار ريال الائتمان المصرفي لقطاع التشييد والبناء .. ارتفع 8.5 % في عام
- الأسهم السعودية تستقر عند 8583 نقطة وسط تباين أداء القطاعات القيادية
- «نمو» تعزز مكاسبها 2.6 % .. وقيمة التداول عند 873 ألف ريال
- قضية «هواوي» تعكر صفو مفاوضات التجارة بين واشنطن وبكين
- «ريج زون»: «الصخري» غير كاف .. الأسواق تحتاج إلى إضافة 10 ملايين برميل يوميا
- مخاوف الركود تسيطر على صناعة الساعات السويسرية في 2019
أخبار اقتصادية- محلية
- الجدعان: لا تغيير في سياسة رسوم الوافدين.. ومراجعة أسعار البنزين في 2019
- "العمل": تمديد صلاحية تأشيرات العمل لسنتين بدون رسوم إضافية
- "العمل": لن نتوقف عن التوطين.. نستهدف أنشطة المحاسبة وتقنية المعلومات والمحاماة
- وزير التعليم: صرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات الوزارة بشكل عاجل
- سيارة كهربائية بقوة ألف حصان تخطف الأنظار في «مبادرة الاستثمار»
- 23 يوما تفصل المزارعين عن تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف
- كف يد 126 موظفا في "الشؤون البلدية" تورطوا في قضايا فساد
- أول مشاريع «الترفيه السعودية».. مجمع في الرياض على مساحة 100 ألف متر مربع
- اعتبارا من اليوم.. 10 شاحنات حدا أدنى لإصدار تراخيص منشآت النقل
- الصحة البريطانية تحذر من "خطأ فادح" قبل طهي الدجاج قد يسبب تسمم غذائي
أضف تعليق