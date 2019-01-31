«التوعية المصرفية»: لا اندماجات جديدة أخرى محتملة في القطاع

أكد طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أنه لا صحة للأنباء والتوقعات المتداولة عن وجود اندماجات جديدة محتملة بين المصارف السعودية، باستثناء ما تم الإعلان عنه في وقت سابق، وتحديدا فيما يخص اتفاقية الاندماج بين بنك ساب والبنك الأول، واتفاقية التفاهم للبدء بدراسة إمكانية الاندماج بين الأهلي التجاري وبنك الرياض، التي ما زالت في مراحلها الأولية ودون أن تكون ملزمة.

ونفى حافظ ما تردد في الآونة الأخيرة من تكهنات حيال وجود توجه لاندماجات مماثلة بين مصارف سعودية أخرى خارج نطاق ما تم الإعلان عنه رسميا وبأنها عارية عن الصحة تماما.

وشدد على أن البنوك السعودية تتمتع بالشفافية للكشف عن أية تطورات وتوجهات تخصها والإعلان عنها في حينه، داعيا إلى عدم الالتفات إلى التوقعات غير الموثوقة التي يتم تداولها عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وضرورة الاعتماد على مصادر المعلومات الرسمية.