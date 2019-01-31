«التعليم» تتعاقد مع 5 شركات متخصصة لتولي الحراسات والتشغيل في المدارس

فيما شرعت وزارة التعليم في توظيف 5270 حارس أمن في جميع إدارات التعليم خلال العام الدراسي الحالي، علمت "الاقتصادية"، أن الوزارة تعاقدت مع خمس شركات أمنية متخصصة من القطاع الخاص، لتأمين وتشغيل حراس الأمن في المدارس.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة، إن "التعليم" تعكف على زيادة موظفي حراس الأمن من خلال تعاقدهم مع الشركات الخاصة المؤهلة. وأكدت وجود خطة للتوسع في المجال لزيادة الأعداد، وذلك ضمن مشروع الحراسات الأمنية بالشراكة مع القطاع الخاص.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، أهمية تخصيص المهام والمسؤوليات وإيكالها لشخص متخصص يتم تدريبه بشكل جيد، الأمر الذي بموجبه تزيد طمأنينة المجتمع على أبنائهم وبناتهم، ويسهم في تفرغ قادة وقائدات المدارس لمهامهم الأصلية، مبينا أن الوزارة تطمح إلى توفير عدد أكبر من حراس الأمن في جميع مدارسها.
وقال آل الشيخ خلال تدشينه مشروع الحراسات الأمنية ضمن مبادرة تحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية، أمس: "نقل الطلاب والطالبات إلى مستوى علمي طموح لا يمكن أن يتحقق دون تكامل أداء المنظومة التعليمية بين المجتمع المدرسي والمنزل لتحقيق بيئة آمنة محققة لوسائل السلامة"، مشيرا إلى أن أحد أهم عناصر منظومة التعليم هو اطمئنان الأسر على سلامة أبنائها وبناتها خلال اليوم الدراسي. وشدد على ضرورة التكاتف والتعاون بين المدرسة وإدارات التعليم والمجتمع المدرسي بشكل عام، وذلك للتعامل بشكل جيد مع الحالات الطارئة التي قد تحدث في المدارس.
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