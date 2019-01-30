"هيئة المهندسين" ترخص لأول مركزا للتحكيم الهندسي في المملكة

أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين اليوم مركز التحكيم الهندسي، بهدف الفصل في المنازعات الهندسية، وتأهيل كفاءات مميزة في مجال التحكيم وتوفير وتأمين المتطلبات المساندة للعملية التحكيمية.
وقال سعد الشهراني رئيس مجلس إدارة الهيئة في كلمة خلال حفل التدشين: "إن المركز يعد إضافة بارزة للمنجزات التي حققتها الهيئة السعودية للمهندسين منذ نشأتها إلى اليوم، مضيفا أنه سيتمتع بصفة كيان مستقل تحت مظلة الهيئة، حيث دشنت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بمجلس الغرف السعودية المركز كأول رخصة تصدرها لتحقيق العدالة في فض المنازعات الهندسية والفصل فيها، إضافة إلى نشر ثقافة التحكيم الهندسي".
وأضاف، أن المركز يستهدف تأهيل كوادر هندسية متميزة في مجال التحكيم، وتوفير وتأمين المتطلبات المساندة للعملية التحكيمية، وتنمية وتطوير التعاون مع مراكز التحكيم الأخرى، فضلا عن وضع السياسات كاعتماد أي تعديل أو إجراءات التحكيم، واعتماد اللوائح الإدارية والمالية لتنظيم أعماله، ومراجعة موازنته السنوية والتقارير المقدمة لأهم ما تم إنجازه.
وأكد الشهراني، أن الدوائر القضائية والوزارات والمؤسسات الحكومية، والشركات العامة والخاصة، والأفراد إضافة إلى المهندسين والعاملين في المجال الهندسي بإمكانهم الاستفادة من المركز، حيث سيكون الحكم الصادر وفقا للإجراءات المعتمدة، ملزما للأطراف ونهائيا والأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة.
من جانبه، قال فرحان الشمري الأمين العام للهيئة: "إن المركز أصبح متكاملا ولديه مسؤوليات وصلاحيات في "التحكيم الهندسي"، ونأمل أن يسهم في نشر ثقافة التحكيم الهندسي، وتأهيل كفاءات متميزة في هذا المجال، وتوفير وتأمين المتطلبات المساندة للعملية التحكيمية، بالتعاون مع مراكز التحكيم الأخرى"، مبينا أن المركز سيخدم عدة شرائح مختلفة على مستوى الدوائر القضائية، والوزارات، والمؤسسات الحكومية، والشركات، والمؤسسات العامة والخاصة، والأفراد والعاملين في المجال الهندسي".
وأضاف: "من المميزات التي سيقدمها المركز، تأهيل المحكمين الخبراء، وتقديم الاستشارات الفنية، وعقد الدورات التدريبية في التحكيم الهندسي، والتحكيم في المنازعات الهندسية والطرق البديلة في تسوية الخلافات، وتقارير الخبرة بموجب لوائح يصدرها مجلس أمناء المركز".
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