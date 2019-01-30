أسهم شركات المنتجات الفاخرة الأوروبية تتألق وواير كارد تضغط على المؤشر الألماني

تألقت أسهم شركات المنتجات الفاخرة في أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بعد نتائج مالية قوية من إل.في.إم.إتش طمأنت المستثمرين، بينما أبقت محادثات أمريكية-صينية تلوح في الأفق التداول ضعيفا، وضغطت أيضا أرباح مخيبة للآمال على السوق.

وتذبذب المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بين الصعود والهبوط في نطاق ضيق قبل أن يغلق مرتفعا 0.25 في المئة، متجها نحو تسجيل أفضل أداء شهري منذ أكتوبر تشرين الأول 2015.

وصعد المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.6 في المئة، حيث عزز تراجع الجنيه الاسترليني أسهم شركات التصدير المتعددة الجنسية المدرجة في لندن.

وسجل سهم واير كارد أسوأ أداء على مؤشر ستوكس الأوروبي، بهبوطه 13.3 في المئة، بعد أن نفت شركة خدمات الدفع الألمانية تقريرا نشرته صحيفة فايننشال تايمز تضمن إدعاءات بمخالفات مالية.

وقفز سهم إل.في.إم.إتش الفرنسية 6.7 في المئة بعد نتائج مالية إيجابية من شركة المنتجات الفاخرة العملاقة.

وفي أنحاء أوروبا، صعد المؤشر كاك الفرنسي واحدا في المئة، بينما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.3 في المئة.