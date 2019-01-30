عاصفة قطبية تضرب ولايات الغرب الأوسط في أمريكا ووفاة 5 أشخاص

تعرضت مناطق كبيرة من الولايات المتحدة لموجة من الرياح والبرد القارس اليوم الأربعاء حيث انتقلت درجات الحرارة، التي سجلت انخفاضا قياسيا والناجمة عن عاصفة من الهواء القادم من المنطقة القطبية الشمالية، عبر الغرب الأوسط وإلى الولايات الشرقية مما دفع السكان للبقاء داخل منازلهم.
وألغيت الدراسة اليوم وغدا في شيكاجو وحذرت الشرطة من مخاطر وقوع حوادث على الطرق السريعة بسبب الجليد.
وقالت الهيئة الوطنية للطقس إن درجات الحرارة انخفضت في أجزاء من السهول الشمالية والبحيرات العظمى إلى 41 درجة مئوية تحت الصفر في بارك رابيدس بولاية مينيسوتا وإلى نحو 30 درجة مئوية تحت الصفر في فارجو في نورث داكوتا.
وتحمل الدوامة القطبية، وهي عبارة عن تيار من الهواء البارد يلف حول الغلاف الجوي فوق القطب الشمالي، موجة البرد القارس لكن التيار الحالي يندفع الآن جنوبا في الولايات المتحدة.
وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية أنه تم الإبلاغ عن خمس وفيات على الأقل نتيجة الطقس البارد منذ يوم السبت في أيوا وانديانا وإيلينوي وويسكونسن ومينيسوتا.
وقال موقع فلايت أوير الإلكتروني الذي يرصد حركة الطيران إن أكثر من 2000 رحلة ألغيت في وقت مبكر اليوم الأربعاء. وقالت شركة أمتراك للسكك الحديدية إنها ستلغي حركة جميع القطارات داخل شيكاجو وخارجها اليوم الأربعاء.
وفتحت معظم مكاتب الحكومة الاتحادية في العاصمة واشنطن أبوابها متأخرة ثلاث ساعات اليوم الأربعاء بسبب الطقس المتجمد الذي يؤثر بالفعل على المنطقة.
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