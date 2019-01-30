بورصة مصر تربح 6.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملاتها

دفعت عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين سواء المؤسسات أو الأفراد بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84 % مسجلاً 14093.4 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 0.19 % ليصل إلى 687.21 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 0.24 % إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 1728.99 نقطة.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها 6.3 مليار جنيه ليصل إلى 791.88 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 0.07 مليار جنيه.