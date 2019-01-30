تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي في فرنسا خلال عام 2018

ذكرت وكالة الإحصاءات الفرنسية اليوم الاربعاء أن الاقتصاد الفرنسي تباطأ خلال عام 2018 ونما بنسبة 5ر1%، وذلك مقارنة بنموه بنسبة 3ر2% خلال عام .2017

وكانت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد توقعت نمو الاقتصاد بنسبة 7ر1%.

وتوقف نمو الاستهلاك خلال الربع الرابع من العام الماضي، بعدما نما بنسبة 4ر0% خلال الربع الثالث.

وارتفعت الصادرات خلال الربع الرابع بنسبة 4ر2% مقارنة بـ 2ر0% خلال الربع الثالث.

ووصف وزير الاقتصاد برونو لو مير الارقام بأنها تظهر أن النمو" قوي" على الرغم من البيئة الدولية الآخذة فى الضعف واحتجاجات أصحاب السترات الصفراء.

وكتب تغريدة قال فيها " سياستنا تحقق نتائج".