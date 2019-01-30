مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا يتراجع 4.2% في يناير الجاري

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الأربعاء أن مؤشر الثقة الاقتصادية في البلاد بلغ 78.5 نقطة في يناير كانون الثاني، بانخفاض 4.2 بالمئة عن مستواه قبل شهر.

ويعكس المؤشر توقعات اقتصادية متفائلة حين يتجاوز المئة نقطة، بينما يشير إلى توقعات متشائمة عندما يقل عن هذا المستوى.

وأشارت البيانات أيضا إلى تعديل قراءة ديسمبر كانون الأول 2018، لتصبح 81.9 نقطة بدلا من 75.2 نقطة في التقديرات السابقة.