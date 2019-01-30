نوفاك: لا توجد تقلبات تذكر على أسواق النفط العالمية جراء اضطرابات فنزويلا

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إنه لا توجد تقلبات تُذكر على الإطلاق في أسواق النفط العالمية جراء الاضطرابات التي تشهدها فنزويلا عضو أوبك، لكن من الصعب تقييم أثرها في المستقبل.

وأبلغ نوفاك الصحفيين أنه لا توجد حاليا أي خطط للدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للمنتجين في أوبك وخارجها لبحث اتفاق خفض الإنتاج العالمي في ضوء الوضع في فنزويلا.