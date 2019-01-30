انخفاض أرباح "سيمنس" 6% خلال الربع الأخير من 2018

قالت مجموعة سيمنس الصناعية الألمانية اليوم الأربعاء إنها حققت أرباحا صناعية أضعف من المتوقع في الربع الأول من سنتها المالية، مضيفة أنها لا تزال تتوقع استكمال اندماجها الضخم مع ألستوم الفرنسية في أنشطة القطارات في النصف الأول من هذا العام.

وسجلت سيمنس انخفاضا بلغ ستة في المئة في أرباح التشغيل المعدلة لأنشطتها الصناعية خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول إلى 2.07 مليار يورو (2.37 مليار دولار)، لتأتي دون التوقعات التي أشارت لربح قدره 2.15 مليار يورو في استطلاع لرويترز، وسط تراجع في أنشطة الكهرباء.

وسجلت الشركة هبوطا بنسبة 50 بالمئة في أرباح تشغيل أنشطتها للكهرباء والغاز، والتي تضررت بفعل انهيار الطلب على التوربينات العملاقة مع تحول قطاع الطاقة العالمي صوب المصادر المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، مبتعدا عن محطات الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري.

