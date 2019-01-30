انخفاض الأسهم اليابانية قبل بدء مباحثات التجارة بين الصين وأمريكا

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم، عقب أن ارتفعت في بداية التداول، حيث توخى المستثمرون الحذر قبل بداية مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بالإضافة إلى ترقب إصدار بنك الاحتياطي الأمريكي لقرار بشأن سياسته النقدية في وقت لاحق من اليوم.

وتراجع مؤشر نيكاي المؤلف من 225 سهمًا بواقع 134.17 نقطة أو ما يعادل 0.65%، ليسجل 20530.47 نقطة، عقب أن وصل في بداية التداول إلى 20706.27 نقطة.

وتباين أداء الشركات المصدرة الكبرى، حيث انخفض سهم سوني بأكثر من 1%، وميتسوبيشي إلكتريك بنسبة 0.1%، في حين ارتفع سهم باناسونيك بنسبة 0.5%، وكانون بنسبة 0.2%.