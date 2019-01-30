انخفاض مبيعات التجزئة في اليابان خلال شهر ديسمبر الماضي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليابانية اليوم أن مبيعات التجزئة ارتفعت بعد حساب التغيرات الموسمية بنسبة 0.9% خلال شهر ديسمبر.

وقد تجاوزت نسبة الزيادة توقعات الخبراء بارتفاع المبيعات بنسبة 0.4%، وكانت المبيعات قد انخفضت بنسبة 1.1% خلال شهر نوفمبر الماضي.

وارتفعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 1.3%، متجاوزة التوقعات بنموها بنسبة 1%.