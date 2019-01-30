مثول المديرة المالية لشركة هواوي أمام محكمة كندية للمطالبة بتعديل شروط كفالتها

بعد يوم من كشف وزارة العدل الأمريكية عن اتهامات ضد شركة هواوي الصينية للاتصالات وبعض مسؤوليها، مثلت المديرة المالية للشركة مينج وانتشو أمام محكمة في فانكوفر لطلب تعديل بعد شروط قرار الإفراج عنها بكفالة.

وتقدمت وانتشو / 46 عاما/ ابنة مؤسس الشركة رين تشينجفاى بالتماس أمام المحكمة العليا في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية لإجراء تغيير بشأن تحديد المسؤول عن تمويل جزء من كفالتها .

وكانت السلطات الكندية قد ألقت القبض على مينج في فانكوفر في الأول من ديسمبر الماضي على خلفية مذكرة اعتقال أمريكية.

ووفقا للائحة اتهامات تضم 13 تهمة، تم عرضها أمس الأول الاثنين في نيويورك، فإن مينج وهواوي وفرع الشركة الصينية في أمريكا وشركة سكاي كوم ومقرها إيران متهمون بارتكاب أعمال تزوير مصرفية والتآمر لغسل الأموال بجانب تهم أخرى.

وتقول السلطات الأمريكية إن مينج وموظفين آخرين في هواوي كذبوا على عدة مصارف دولية بشأن علاقة هواوي بشركة سكاي كوم.

وكانت هواوي قد أصدرت بيانا أمس الثلاثاء تنفى به انتهاكها للقوانين الأمريكية، مضيفة أنها ليست على علم بارتكاب مينج لأي مخالفات.

وكانت السلطات الأمريكية قد تقدمت أمس الأول الاثنين بطلب لترحيل مينج من فانكوفر، وقد أكدت وزارة العدل الكندية تلقيها الطلب.

وأمام وزير العدل الكندي الجديد ديفيد لاميتي حتى الأول من مارس المقبل لتقرير ما إذا كان سوف يتم استكمال إجراءات ترحيل مينج.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة لقضية مينج في السادس من مارس المقبل.