كاريكاتير 2019/01/30

كاريكاتير
- الصحة البريطانية تحذر من "خطأ فادح" قبل طهي الدجاج قد يسبب تسمم غذائي
- كف يد 126 موظفا في "الشؤون البلدية" تورطوا في قضايا فساد
- "نجم" تطلق المركز الشامل لإدارة تأمين المركبات CAMS
- الإمارات تقدم شكوى ضد قطر في منظمة التجارة العالمية بشأن حظر الدوحة لمنتجاتها
- الصين تعبر عن قلقها البالغ إزاء الاتهامات الأمريكية لشركة هواوي
- الإمارات تشرع باتخاذ إجراءات قانونية ضد قطر في منظمة التجارة العالمية
- الصناعات العسكرية تأسس مشروع مشترك مع كل من "تاليس" و"سي إم آي"
- "سبارك" تتفق مع "الجمارك" لتوفير منطقة لوجستية.. ومع "الصناعي" لتقديم "أرض وقرض"
- تأسيس شركة مساهمة مقفلة لتطوير "نيوم" مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة
- "الغذاء والدواء" تضع حداً أقصى لكمية الملح في الخبز.. وتلزم المصنّعين والمستوردين به
أضف تعليق