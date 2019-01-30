لائحة جديدة لنشاط النقل التعليمي تتضمن اشتراطات على المشغلين .. قريبا

تعكف وزارة النقل العام على تحديث لائحة نشاط النقل التعليمي، وإضافة اشتراطات جديدة على المشغل "الناقل" والسائق، حيث إن مشروع اللائحة الجديدة بصدد الاعتماد من الوزارة خلال الفترة المقبلة. وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن من ضمن اشتراطات اللائحة المحدثة للنقل التعليمي، وجود شهادة الكفاءة المهنية لسائق الحافلة، وأن يكون مدربا، وذلك للتعامل مع الحالات الطارئة، والتعامل مع المجموعات، إضافة إلى وجود رخصة قيادة.

وستتضمن اللائحه المحدثة شرط أن يكون هناك مرافق للسائق، توكل إليه مهام تنظيمية وإشرافية في حافلة النقل المدرسي، وذلك لحل المشكلات داخل الحافة، وتنظيم جلوس الطلاب، والتأكد من خلو الحافلة من الراكبين بعد إنزالهم.

يأتي ذلك في وقت شددت فيه وزارة التعليم على ضرورة تعزيز جوانب الأمن والسلامة في خدمة النقل المدرسي وأولتها اهتماما استثنائيا، خاصة فيما يتعلق بتأهيل سائقي الحافلات المدرسية وتدريبهم على القيادة الآمنة وفق شروط ومعايير محددة تضمن للطلبة رحلات مريحة وموثوقة وسالمة إلى وجهاتهم.

وألزمت شركة تطوير الحكومية، متعهدي خدمة النقل المدرسي بتدريب السائقين على القيادة الآمنة للحافلات المدرسية، وفقا للشروط والمعايير المحددة من قبلها، وجعلت شرط إخضاعهم لدورات تدريبية متخصصة واحدا من أهم المؤشرات في قياس أداء المتعهدين، حيث تم أخيرا تدريب أكثر من 12 ألف سائق ضمن برنامج تأهيل وتطوير مستمر، للإسهام في تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة للطلاب والطالبات المستفيدين من الخدمة.

وتعمل الوزارة ممثلة في الشركة حاليا على مبادرات ومشاريع مستقبلية مع الإدارة العامة للمرور وهيئة النقل العام لتطوير معايير التدريب لسائقي الحافلات المدرسية، إضافة إلى إعداد "دليل" شامل يساعد في تدريب السائقين على القيادة الآمنة، ويكون نواة معرفية رئيسة لهم لمنحهم رخصة القيادة.

وألزمت الوزارة المتعهدين بتطبيق اشتراطات صارمة لقبول السائقين، ومنها اقتصار الوظيفة على السائقين السعوديين فقط، مع تحديد الأعمار المطلوبة، واجتياز فحوصات الكشف الطبي، وأيضا تزويد الشركة بشهادات خلو السوابق، مع ضرورة أن يحمل السائق رخصة سائق عمومي سارية المفعول.

وبهدف تجنيب السائقين الوقوع في المخالفات المحظورة، ومساهمة منها في رفع مستوى الوعي لديهم بإجراءات الأمن والسلامة، تنتج الشركة وبشكل دوري ومستمر رسائل إعلامية وأفلاما توعوية هادفة، توجهها بشكل خاص لأكثر من 25 ألف سائق حافلة ضمن أسطولها، بهدف توعيتهم بهده الإجراءات وأهمية التقيد بها للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات.

ويواجه النقل التعليمي تحديات ميدانية عديدة، أبرزها "النقل الغير منظم" الذي يتم بطرق مخالفة لمعايير وشروط النقل التعليمي المحددة من وزارة التعليم، ويفتقد مراعاة جوانب الأمن والسلامة في سائقيه ووسائل النقل المقدمة للخدمة، وتكون علاقته التعاقدية محصورة بين الأهالي والناقل مباشرة.