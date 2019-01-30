وزير النقل لـ"الاقتصادية" : قطاع الخدمات اللوجستية ميزة تنافسية للمستثمرين

قال لـ"الاقتصادية" الدكتور نبيل العامودي وزير النقل، إن قطاع الخدمات اللوجيستية في المستقبل، مع رفع كفاءة سلاسل الإمداد في المملكة، ستكون له ميزة تنافسية للشركات المستثمرة في السعودية.

وأشار إلى أن الوزارة أبرمت أمس أربع اتفاقيات، ثلاث منها في مجال تطوير الموانئ، واتفاقية في مجال الشحن الجوي.

وأكد على التكامل بين القطاعات الرئيسية في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، التي تشمل الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية، حيث إن هذه القطاعات ستكون لها عوائد جيدة للمستثمرين.

وأشار إلى التأثير الذي سيحدثه برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي أطلق أمس الأول، استنادا إلى الدعم غير المحدود الذي يلقاه البرنامج من القيادة، والمتابعة الحثيثة التي تؤكد أهميته ودوره وقطاعاته والأهداف والنتائج المرجوة منه، وانعكاس ذلك على الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص وظيفية في مختلف قطاعات البرنامج.

وأكد وزير النقل، في تصريحات صحافية، أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الجودة والسلامة والكفاءة في قطاع النقل، ويشمل ذلك عددا من المشاريع الضخمة مثل الجسر البري الذي سيربط بين الساحلين الشرقي والغربي للمملكة، إنشاء خطوط سكك حديدية للشحن والركاب يتجاوز طولها 2000 كيلومتر، وبناء وتطوير خمس مطارات في مختلف مناطق المملكة.

وعن البرنامج لفت إلى الحراك الاقتصادي الذي أحدثه منذ اليوم الأول من إطلاقه رسميا، من خلال الاتفاقيات التي وقعت على هامش حفل التدشين، مشيرا إلى 37 اتفاقية وقعت عقب إطلاقه، تبلغ إجمالي قيمتها 200 مليار ريال، ما يؤكد أن البرنامج بدأ بداية قوية لتحقيق طموحاته وأهدافه في أن تصبح المملكة قوة صناعية ومنصة لوجستية عالمية.

يذكر أن قطاع النقل حظي بتوقيع عشر مذكرات تفاهم لأعضاء المنصة اللوجستية شملت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" وهيئة الطيران المدني، إلى جانب مذكرات التفاهم الخاصة ببناء وتشغيل ونقل محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، وأخرى للاستفادة من خدمات النقل عن طريق السكك الحديدية، إضافة إلى مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة إيداع وإعادة تصدير في مدينة رأس الخير. وأكد الدكتور العامودي أن المملكة تدرك المزايا الاستراتيجية التي حباها الله بها، وتمضي بخطى حثيثة لتكون الخيار الأفضل والأقل تكلفة للتوزيع إلى شبه الجزيرة العربية والمشرق العربي وشرق إفريقيا، مع الارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية وخدمات التتبع إلى المستويات العالمية.