تطوير الصناعة الوطنية .. قائد «الرؤية» يعد ويفي

لم يكن احتفالا شكليا أو تدشينا عابرا ذلك الذي شرفه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإطلاق أحد أهم برامج تحقيق "الرؤية السعودية"؛ برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، بل ثمرة تخطيط حكومي متواصل ومتراكم عنوانه الأبرز تنويع الموارد وكفاءة الإنفاق ومصداقية الوفاء، حتى الوصول للحظة التحفيز المنتظرة من الجميع وعلى رأسهم مستثمرو القطاع الخاص ورواده محليا وخارجيا.

إذ لا يكفي أن تدعو الآخرين للاستثمار وطنيا وبذل ما يملكون من مال وجهد. دون أن تبذل كمنظم خطوات تصحيحية حقيقية على مستوى حوكمة الأداء والشفافية. ليشهد الملتقى توقيع عقود ومشروعات جديدة بأهداف واضحة وأرقام محددة بحضور قائد الرؤية ولي العهد واعتماده. في وقت تشهد فيه الحكومة السعودية بمجملها نقلة نوعية على مستوى سرعة الأداء وفعاليته في وجود عديد من الأمراء والوزراء والمسؤولين، الشباب والمخضرمين، الذين أضافوا لصناعة القرار السعودي روحا مبادرة وخلاقة تصنع التغيير المطلوب ولا تنتظره. حرصا منها على كفاءة المخرجات وجودتها، التي أثمرت بدورها نجاحات على خطى "الرؤية الفتية 2030" وبرامج فعلية بدأ المواطن يستشعر جدواها. برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية يلخص كثيرا من مستهدفات "الرؤية" حاضرا وطموحاتها مستقبلا. بارتكازه على ممكنات الوطن جغرافيا وبشريا، وباستهدافه لأربعة قطاعات مهمة تمثل عصب الاقتصاد العصري عالميا؛ الطاقة ببدائلها، والتعدين بأنواعه إضافة إلى المعرفة والابتكار وفقا لثورة صناعية رابعة تبحث بدورها عن منصات عالمية لوجستية تكفيها عناء النقل وأعباء الانتقال.

تهتم "رؤية المملكة اقتصاديا واجتماعيا 2030" بتعظيم الفوائد الإصلاحية لتشمل القاصي والداني عبر استثمارات مدروسة تستهدف الشرق والغرب على حد سواء ولا تغفل أصدقاء المنطقة والأشقاء في الدين والعروبة.

لتكون السعودية بالنسبة لمحيطها القريب كما البعيد حصان الرهان الرابح سياسيا واقتصاديا بشهادة مؤسسات اقتصادية ومالية دولية مرموقة وأفراد مختصون يَرَوْن فيها وفِي شبابها الذي يمثل أكثر من 70 في المائة وصفة مثالية لمستقبل المنطقة الأكثر تفاؤلا مقارنة بما يعيشه العالم الغربي من بوادر شيخوخة واضحة المعالم، أو حتى ما يعيشه محيطها اليوم من ويلات الحروب والتدخلات والتهجير الممنهج.

الرؤى الثقافية الاجتماعية والأخرى الاقتصادية تتكامل اليوم لتقدم رؤية وطنية جامعة، نحن في أمس الحاجة إليها اليوم. ليس خوفا من نضوب النفط ومدخراته، ولكن حرصا على إحياء المجتمع، وإثراء المعرفة والابتكار، وقودا الاقتصاد الحديث وعجلته التي لا حاجة إلى إعادة اختراعها، بل المضي قدما في استحضارها وتوظيفها بروح الشباب وعزيمتهم.