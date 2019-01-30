السعودية تتأهب لدور قيادي في خريطة الصناعة العالمية

أكد لـ"الاقتصادية" عدد من الصناعيين، أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي أطلق أمس الأول، يعد نقلة نوعية للقطاع الصناعي للانتقال إلى عصر ذهبي للصناعة السعودية عالميا.

وتوقعوا أن تحتل السعودية المراكز الأولى في خريطة قائمة أكبر الدول الصناعية في العالم، وسيكون لها دور قيادي بعد خمس سنوات من الآن.

وأوضح عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية سابقا، أن اعتماد الاستراتيجية الصناعية والخدمات اللوجستية، هو إنجاز عمل متواصل خلال العامين الماضيين، مبينا أن القطاع الصناعي يعد المحرك لأي اقتصاد.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تعد نقلة نوعية في القطاع الصناعي، للانتقال إلى عصر ذهبي للصناعة السعودية، تنافس بها كل دول العالم.

وتوقع الزامل أن تلعب المملكة دورا رئيسا وقياديا خلال السنوات الخمس المقبلة في القطاعين الصناعي والعسكري، بعد أن حصدت المركز الأول بين الدول العربية، مشير إلى أن الأبرز في الاتفاقيات والمبادرات التي أبرمت أمس الأول، جميعها محددة بمواعيد.

وحول تأثير المبادرات في صغار الصناع، قال "المبادرات والاتفاقيات ستساعدهم بشكل كبير، حيث ستعزز العامل النفسي لدى الصناع، لأن اهتمام الأجهزة الحكومية بتذليل المعوقات أمام الصناع سيجعلها بيئة جاذبة لهم".

من جهته، أوضح إبراهيم بترجي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، أن مبادرات واتفاقيات القطاع الصناعي التي أبرمت تعد نقلة نوعية للقطاع الصناعي، حيث يعد ذلك أول مرة يحظى القطاع الصناعي بهذا الحجم من المبادرات والاتفاقيات. وأشار إلى أن المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون ضمن أكبر الدول الصناعية في العالم، خاصة بعد احتلالها المركز الأول بين الدول العربية، مبينا أن الاتفاقيات ستعمل على توسيع القطاع الصناعي ودخول صناعات جديدة للسوق، إضافة إلى دعم صغار الصناع.

بدوره، أكد عماد أنور مستثمر، أن المبادرات الصناعية ستجعل القطاع الصناعي جاذبا للمستثمرين، خاصة الصغار منهم، حيث إنه مع قيام المدن الصناعية بجانب الاتفاقيات المبرمة والمبادرات ستحفز المستثمرين الصغار لدخول المجال، خاصة مع فتح الصادرات للخارج.