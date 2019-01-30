استهداف 39 مدينة صناعية عبر مبادرة «البنية التحتية للاتصالات»

أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس الأول، اتفاقية تعاون لتنفيذ مبادرة (البنية التحتية للاتصالات للمدن الصناعية) مع شركة ضوئيات وعدد من الشركات الأخرى المختصة.

جاء ذلك خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية (NIDLP)، الذي يعد أحد أكبر البرامج التنفيذية لـ"رؤية المملكة 2030"، نظرا لأنه سيسهم في تحول المملكة إلى قوى صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، حيث يسعى إلى تحقيق التكامل بين أربعة قطاعات استراتيجية (الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية)، وتوفير البيئة التنافسية الممكنة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه القطاعات.

وقد جرت مراسم التوقيع بحضور المهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث وقع الاتفاقية من جانب وزارة الاتصالات المهندس عبدالله الكنهل وكيل الوزارة للاتصالات والبنية التحتية الرقمية، فيما وقعها من جانب شركة ضوئيات الدكتور أحمد سندي الرئيس التنفيذي للشركة.

وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن مبادرة (البنية التحتية للاتصالات للمدن الصناعية) تستهدف 39 مدينة صناعية، وسيسهم القطاعان العام والخاص في تحقيق المستهدفات باستثمار يقدر بمبلغ ملياري ريال، مؤكدا أهمية المبادرة في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال نشر شبكات الألياف الضوئية والشبكات اللاسلكية في المدن الصناعية، التي ستكون ممكنة للتقنيات الحديثة (الجيل الخامس 5G، إنترنت الأشياء IOT) لتمكين التحول الرقمي في المصانع، والمساهم في دعم الثورة الصناعية الرابعة، وإيجاد عديد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن في قطاعي الاتصالات والصناعة.

وأشار إلى أهمية رقمنة المصانع التي تستهدف مبادرة (البنية التحتية للاتصالات للمدن الصناعية) في مجملها بمساحة أكثر من 1.6 مليار متر مربع، وسيتم تطوير البنية التحتية الرقمية للمساحات المطورة البالغة 200 مليون متر مربع من خلال نشر شبكات الألياف الضوئية والشبكات اللاسلكية لأكثر من 6000 مصنع في المملكة، متوقعا أن يسهم التحول في المصانع وبفاعلية في رفع نسب الكفاءة 30 - 50 في المائة، وخفض التكاليف بنسبة 20 - 30 في المائة، ما يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في تحسين أداء المصانع السعودية، ونمو الاستثمارات المختلفة في المملكة. يشار إلى أن المدن الصناعية الخمس المستهدفة في المرحلة الأولى (المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، المدينة الصناعية الثانية بجدة، المدينة الصناعية الثالثة بجدة، المدينة الصناعية بسدير، المدينة الصناعية بالخرج) البالغ إجمالي مساحتها 500 مليون متر مربع.