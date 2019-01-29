سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء تراجعا كبيرا تزامن مع نقاش حول بريكست في مجلس العموم البريطاني، بعد الفشل في اقرار تعديل كان يمكن ان يؤخر لبضعة أشهر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.
وقرابة الساعة 20،10 توقيت غرينتش تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني الى 1،3079 دولار، مقابل 1،3165 دولار قبل دقائق معدودة.
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- تراجع كبير في سعر الجنيه الاسترليني خلال مناقشة بريكست في البرلمان
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