للمرة الأولى منذ 11 عاما .. أمريكا تخرج من قائمة أفضل 20 دولة أقل فسادا

خرجت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ 11 عاما من قائمة أفضل 20 دولة الأقل فسادا في العالم، حيث سجلت 71 نقطة انخفاضا من 75 نقطة على مقياس من 1 إلى 100، وذلك بحسب أحدث تقارير منظمة الشفافية الدولية.

وأشارت المنظمة إلى تنامي المخاطر التي تواجهها الديمقراطية في العالم، مؤكدة أن الولايات المتحدة تراجعت أربع نقاط على مؤشر عالمي للفساد في عام 2018.

وفقا لـ"رويترز" ، قالت زوي رايتر ممثلة المنظمة في الولايات المتحدة إن ذلك يطلق جرس إنذار بشأن الحاجة إلى معالجة تعارض المصالح والنفوذ المفرط للقطاع الخاص واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وأضافت: "هذا يمثل راية حمراء لأنه في الواقع جزء من نمط نشهده منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 التي تسببت في فقد الثقة في مؤسساتنا العامة، ولا سيما أن الناس لا يرون أن لدينا آليات قائمة كافية لمكافحة الفساد وضمان مساءلة المسؤولين المنتخبين".

وارتفع مؤشر الفساد والرشوة داخل أوساط اقتصادية ومؤسسات عامة في ألمانيا خلال الفترة الأخيرة، وسط انخفاض ثقة الأشخاص والمواطنين في قوانين الدولة ومصداقية الالتزام بها.

وكشف استطلاع حديث أن قيادات اقتصادية من الأوساط الاقتصادية العالمية ألمانيا صنفت في مؤشر الفساد الخاص بمؤسسة الشفافية الدولية في عام 2018 بشكل أسوأ مما كانت عليه في العام السابق له.

ووفقا لـ"الألمانية" صرحت إيدا مولر رئيسة المؤسسة بألمانيا اليوم، في العاصمة برلين: "فيما يبدو أن هناك انطباعا موجودا هنا أنه يمكن استخدام أساليب غير عادلة لتعزيز صفقات بألمانيا".

وأشارت إلى أن فضائح كبرى الشركات الألمانية جعلت إيمان الأشخاص في دولة القانون يتحطم.

يشار إلى أن ذلك المؤشر الذي يتم نشره سنويا يقيس حالة الفساد التي يتم إدراكها في أوساط اقتصادية وسياسية وإدارية داخل القطاع العام بألمانيا، وفي 179 دولة أخرى.

وخلص الاستطلاع إلى أن الدنمارك ونيوزيلندا تصدرتا قائمة الدول الأقل فسادا في العالم، حيث حصلت الدنمارك ونيوزيلندا على 88 و87 على التوالي في مؤشر مدركات الفساد، ويشار إلى أن الحصول على 100 نقطة يعني أن الدولة "خالية من الفساد".

وحل في المرتبة الثالثة بقائمة الدول الأقل فسادا أيضا فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا، حيث حصلت كل منها على 85 نقطة، فيما جاءت النرويج في المرتبة الرابعة بـ 84 نقطة ثم هولندا 82 وكندا 81 ولوكسمبورج 81.

وأشارت المنظمة إلى أن ثلثي الدول الـ180 المدرجة بالمؤشر سجلت نقاطا أقل من 50 نقطة، فيما بلغ متوسط النقاط التي سجلتها الدول 43، وأن 20 دولة فقط حسنت من أدائها منذ عام 2012.

وأدرجت المنظمة إستونيا وكوت ديفوار ضمن الدول التي شهدت تحسنا كبيرا، ولكنها أشارت إلى تراجع كل من أستراليا وتشيلي ومالطا في المؤشر، فيما حلت كل من جنوب السودان وسورية والصومال في ذيل المؤشر بواقع 13 و13 و10 درجات لكل منها.

وقالت رئيسة منظمة الشفافية ديليا فيريرا روبيو " احتمالات تفشي الفساد تكون أكبر، حيث تكون الأسس الديمقراطية ضعيفة، مثلما رصدنا في عدد من الدول، حيث يستخدم السياسيون غير الديمقراطيين الفساد لمصلحتهم".