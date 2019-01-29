موجة صقيع قطبية تضرب الولايات المتحدة

تضرب موجة صقيع استثنائية قسما كبيرا من شمال الولايات المتحدة مع تساقط ثلوج ودرجات حرارة قطبية تصل الى 50 درجة مئوية تحت الصفر ما تسبب باضطرابات في حركة الملاحة الجوية وفي عمل الإدارات.

وصدر الانذار من صقيع قطبي اعتبارا من الاثنين في عدة ولايات تقع في وسط غرب الولايات المتحدة، من داكوتا الشمالية وصولا الى أوهايو والتي يمكن أن تسجل درجات الحرارة الأدنى منذ عشرة عاما بحسب محطة الطقس "ويثير تشانيل". ويرتقب ان تصل الرياح الاتية من شمال غرب البلاد الى الساحل الشرقي للبلاد في وقت لاحق خلال الاسبوع.

وبلغت درجة الحرارة في مطار مينيابوليس-سانت بول 32 درجة مئوية تحت الصفر الثلاثاء عند الساعة 00,25 بالتوقيت المحلي بحسب مصلحة الارصاد الجوية التي تتوقع انخفاض درجات الحرارة حتى صباح الجمعة.

وحذر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يشكك في آثار الانشطة البشرية على ظاهرة الاحتباس الحراري، السكان اعتبارا من مساء الاثنين في تغريدة على تويتر.

وكتب الرئيس "في منطقة الوسط الغربي للبلاد، بلغت درجات الحرارة 51 دون الصفر، وهي أقوى درجات صقيع تسجل" مضيفا بلهجة ساخرة "ما يحصل مع الاحتباس الحراري العالمي؟ رجاء عد سريعا نحن بحاجة اليك".

ويرتقب أن تسجل مدن دي موين في ايوا وشيكاغو وميلاواكي درجات حرارة تصل الى 29 تحت الصفر.

بالنسبة لشيكاغو فستكون تلك المرة الاولى منذ كانون الثاني/يناير 1994 بحسب احصاءات محطة الطقس. وفي مطار اوهير في المدينة المعروفة بانها "مدينة الرياح"، تتساقط الثلوج يوميا منذ 17 كانون الثاني/يناير اي لمدة 13 يوما متتالية وهو رقم قياسي منذ شتاء 1978-1979.



ستترافق موجة الصقيع مع رياح قوية، ودرجات حرارة تصل الى 50 درجة مئوية تحت الصفر في داكوتا الشمالية بين الثلاثاء والخميس بحسب مصلحة الارصاد.

وتسبب الصقيع الذي ترافق مع سقوط ثلوج بكثافة، اعتبارا من الاثنين باغلاق مدارس في ويسكونسين وميشيغان وانديانا وايلينوي وايوا فيما ألغت الكنائس والمراكز الاجتماعية انشطتها.

في ويسكونسن، أغلقت المحاكم وغالبية الادارات ابوابها اعتبارا من الاثنين.

وتم الغاء أكثر من ألف رحلة الاثنين في مطاري شيكاغو، ثالث مدينة في الولايات المتحدة.

وفي كندا بلغت سماكة الثلوج 30 سنتيمترا في تورونتو منذ بداية الاسبوع، ما تسبب باضطرابات في حركة النقل في العاصمة الاقتصادية للبلاد مع زحمة سير وتعليق العمل في عدة خطوط باصات وترامواي فيما تم تأخير أو الغاء عشرات الرحلات في مطاري المدينة.

وكانت العاصفة تتجه صباح الثلاثاء نحو الشرق وبدأت تضرب مونتريال مع رياح بلغت سرعتها أكثر من خمسين كلم في الساعة ويمكن أن تصل درجات الحرارة الى 27 درجة مئوية تحت الصفر بحسب مصلحة الارصاد الجوية الوطنية.

ويستعد شمال شرق الولايات المتحدة أيضا اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء لتساقط الثلوج للمرة الاولى. وفي منطقة واشنطن، يرتقب أن تغلق الادارات الفدرالية والمدارس أبوابها قبل ساعتين من الموعد المعتاد. وستتدنى درجات الحرارة مساء على ان تتشكل طبقات من الجليد.

ويرتقب أن يصل سوء الطقس الى كارولاينا الشمالية. ووصلت الثلوج صباح الثلاثاء حتى جورجيا بحسب الصور التي نشرتها محطة الطقس على تويتر.