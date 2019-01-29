"أرامكو" تطور تقنية لتحويل النفط إلى كيميائيات وتسويقها تجاريا

وقعت شركة أرامكو السعودية للتقنيات، المملوكة بالكامل لـ"أرامكو السعودية" اليوم، اتفاقية تطوير وتعاون مشترك مع شركتي "أكسنز" و"تيكنيب إف إم سي"، وذلك بغرض تسريع عملية تطوير تقنية الشركة لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتحفيز الكيميائي، وتسويقها على نطاق تجاري، وذلك في إطار سعي الشركة لتحقيق مزيد من القيمة المضافة عبر ابتكار تطبيقات للنفط الخام لاستخدامه في أغراض أخرى غير إنتاج الوقود.

ووفقا لبيان "أرامكو"، يتوقع أن تسهم تقنية تحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتحفيز الكيميائي في زيادة إنتاج الكيميائيات ورفع مستوى كفاءتها، وذلك بتحويل أكثر من 60 في المائة من كل برميل نفط خام إلى كيميائيات. وبموجب هذه الاتفاقية، سترى هذه التقنية النور بحلول 2021.

وقال المهندس أمين حسن الناصر رئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين، أصبح الابتكار التقني عنصرا حاسما في تنافسية واستدامة الشركات والأعمال في القرن الحادي والعشرين، وبالنسبة لقطاع النفط فإن أحد أبرز مجالات النمو هو استخدامه كلقيم لإنتاج البتروكيميائيات، ويكمن التحدي الذي تواجهه الصناعة في التحويل المباشر من النفط إلى كيميائيات دون المرور بعمليات التكرير، مضيفا أنه بموجب هذه الاتفاقية تسعى "أرامكو" لتسريع تطوير تقنية فريدة تم ابتكارها في المملكة.

وأوضح، أن "أرامكو" تأمل أن يكون للتقنية تأثير كبير في صناعة النفط والكيميائيات ليس في المملكة فقط بل على الصعيد العالمي، مؤكدا السعي بموجب الاتفاقية، إلى نقل الابتكار من مرحلة الفكرة الأساسية والنمذجة المصغرة إلى مرحلة الإنتاج التجاري وذلك بالتعاون مع شريكين عالميين رائدين هما "تيكنيب إف إم سي" و"أكسنز".

وأضاف الناصر: "نحن متفائلون جدا، ونأمل أن نحقق إنجازا جديدا في قطاع صناعة الطاقة والكيميائيات، وتحويل هذا الابتكار إلى واقع تجاري يزيد القيمة المضافة ويعزز تنويع مصادر الدخل بما يتناسب مع استراتيجية توسع أرامكو في أعمال الكيميائيات، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".

من جانبه قال جان سينتيناك رئيس مجلس إدارة شركة أكسنز وكبير إدارييها التنفيذيين، نحن سعداء بشراكتنا مع "أرامكو السعودية" وشركة تيكنيب إف إم سي، للعمل على تطوير تقنية جديدة للمستقبل. ووفقا للوكالة الدولية للطاقة، فإن العالم سيحتاج إلى تحويل أربعة ملايين برميل إضافية من النفط الخام يوميا إلى كيميائيات بحلول عام 2035. فهذه الشراكة هي فرصة مميزة لتطوير هذه التقنية الجديدة التي ستعتمد عليها سوق تحويل النفط الخام إلى كيميائيات في المستقبل.

بدوره قال ستان كانيز النائب الأعلى للرئيس لتقنيات المعالجة في شركة تيكنيب إف إم سي، "الخبرة الطويلة لشركة تيكنيب إف إم سي في تقنيات التكسير بالتحفيز الكيميائي المائع والتكسير بالتحفيز الكيميائي للتدفق الهابط ستدعم وبشكل كبير هذا المشروع المشترك"، مضيفا أنه لا شك في أن تقنية تحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتحفيز الكيميائي طريقة مبتكرة لإنتاج سلسلة كاملة من البتروكيميائيات باستخدام النفط الخام كلقيم". وأضاف: "نحن سعداء بشراكتنا مع أرامكو السعودية وأكسنز للعمل على تسويق هذه التقنية تجاريا وتوسيع محفظة أعمالنا في المجال التقني".

وتتميز هذه التقنية بأنها تقوم بتحويل النفط الخام إلى كيميائيات مباشرة، ولا تتطلب المرور بخطوات المعالجة التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، الأمر الذي سينعكس على إنتاج مواد كيميائية عالية القيمة بكميات أكبر وانبعاثات أقل.

كما أن هذه التقنية تعتمد على الاستفادة من تقنية التكسير بالتحفيز الكيميائي المائع عند عوامل التشغيل المرتفعة، التي طورتها "أرامكو" بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشركة جي أكس تي جي نيبون للنفط والطاقة لتحويل النفط الخام مباشرة إلى كيميائيات عالية القيمة.

وتعد "أرامكو"، و"أكسنز"، و"تيكنيب إف إم سي" أعضاء في تحالف تقنية التكسير بالتحفيز الكيميائي المائع عند عوامل التشغيل المرتفعة. وتعتبر شركتا أكسنز وتيكنيب إف إم سي جهتي الترخيص الحصريتين لتقنية التكسير بالتحفيز الكيميائي المائع عند عوامل التشغيل المرتفعة، ومن أبرز مزودي التقنية والبنية التحتية في قطاع الطاقة.