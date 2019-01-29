ماي: سنعيد فتح اتفاق الخروج من التكتل لكسب دعم البرلمان

قال متحدث باسم تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنها أبلغت كبار الوزراء في حكومتها اليوم الثلاثاء إنه يجب إعادة فتح اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي كي تكسب دعم البرلمان للاتفاق.

واستبعد الاتحاد الأوروبي حتى الآن إعادة فتح اتفاق الخروج الذي قالت ماي إنه لازم كي تجري تغييرات قانونية للترتيب الخاص بأيرلندا وهو بند يلزم بريطانيا باتباع قواعد الاتحاد الأوروبي التجارية لحين إيجاد طريقة أفضل لتجنب فرض قيود حدودية صارمة عبر جزيرة أيرلندا.

وأضاف للصحفيين "قالت رئيسة الوزراء إن كسب دعم مجلس العموم يتطلب تعديلات قانونية للترتيب الخاص بأيرلندا وهو ما يعني إعادة فتح اتفاق الانسحاب".