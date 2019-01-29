العراق يتوقع إنتاج 3 ملايين طن قمحا محليا في 2019

قالت وزارة الزراعة العراقية اليوم الثلاثاء إنها تتوقع وصول إنتاج القمح المحلي في موسم 2018-2019 إلى نحو ثلاثة ملايين طن بفضل زيادة الأمطار.

وأوضح مهدي الجبوري وكيل وزارة الزراعة في تصريحات لرويترز أن إجمالي المساحة المزروعة قمحا باستخدام أساليب الري تقلصت من مليون هكتار في موسم 2017-2018 إلى 550 ألف هكتار هذا الموسم، لكن تحسن الأمطار سيزيد المحصول من 2.17 مليون طن في 2018.

وأضاف أن من المتوقع أن يلبي إنتاج هذا الموسم 60 بالمئة من متطلبات برنامج دعم أسعار الغذاء، الذي يحتاج إلى ما بين 4.5 مليون وخمسة ملايين طن من القمح سنويا.